8 قتلى في زلزال ضرب الصين

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين مساء الاثنين، وفق ما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.

وطلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي وقع في الساعة 23,59 (15,59 ت غ) وطاول مناطق في مقاطعتي غانسو وكينغهاي.





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