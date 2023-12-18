المفوضية الأوروبية: استحواذ «أدوبي» على «فيجما» بـ20 مليار دولار يرفع الأسعار ويضر بالمنافسة

أنهت المفوضية الأوروبية تحقيقها في عملية الاستحواذ المثيرة للجدل من جانب شركة «أدوبي» عملاق البرمجيات على منصة «فيجما» لتصميم مواقع الإنترنت مقابل 20 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت الشركتان عن عملية الاستحواذ.

وكانت «أدوبي» التي طورت برنامجي «فوتوشوب» و«اليستريتور» قد أعلنت عام 2022 أنها ستستحوذ على شركة «فيجما» الأمريكية الناشئة التي تأسست عام 2012 وتتخصص في أدوات البرمجيات التعاونية اللازمة لإنشاء تصميمات الويب.

وتفتخر الشركة بأن من أبرز عملائها «ايربنب» و«سلاك» و«نتفليكس».

وجاء إنهاء التحقيق في أعقاب بيان اعتراضات تم إرساله في نوفمبر الماضي.

وقالت مارجريت فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: «تحقيقنا المتعمق أظهر أن (الاستحواذ) سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو تراجع الجودة أو وجود خيارات أقل للمستهلكين».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيستاجر قولها: «لقد أثبتت الشركتان نجاحهما. فيجما هي الرائدة الواضحة في السوق في برامج تصميم المنتجات التفاعلية وأدوبي في أدوات التحرير ببرنامجيها اليستريتور وفوتوشوب».

وأضافت: «من خلال دمج الشركتين، فإن الاستحواذ المقترح كان سيؤدي إلى إنهاء كل التنافس الحالي ويمنع أيضاً أي تنافس مستقبلي بينهما».

وقالت الشركتان في بيان مشترك، إنهما قررتا إنهاء اندماجهما لأنهما أدركتا «أنه لا يوجد مسار واضح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة».