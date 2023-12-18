براند دبي يدعم مشاركة أعضاء بكل فخر من دبي في مهرجان شتانا في حتا

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، تشارك مجموعة من المشاريع الناشئة من أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" في فعاليات "مهرجان شتانا في حتا" الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

ويشارك في هذه فعالية "بكل فخر من دبي ماركت"، أكثر من 30 مشروع متنوع بين مطاعم ومقاهي ومنتجات محلية من دبي وايضاً أهالي منطقة حتا، بالتعاون مع مجلس تجار حتا وهيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار فرصة قضاء عطلة شتوية فريدة في دبي.

دعم المشاريع الإماراتية

وفي هذه المناسبة قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي: "أن مهرجان "شتانا في حتا" يشكل ترجمة عملية لرؤية القيادة الحكيمة في جعل حتا إحدى الوجهات السياحية الشتوية الأكثر جاذبية في الدولة، بما يعزز من النشاط الاقتصادي في المنطقة ويوفر فرص عمل منوعة لأهالي المنطقة".

وأضافت معاليها: "أن الهيئة تتعاون مع جميع الشركاء لبناء قدرات الأفراد والأسر في منطقة حتا، وتمكينهم للمساهمة بشكل إيجابي وفعال في حركة التنمية المتسارعة التي تشهدها حتا، لافتة إلى أن "بكل فخر من دبي ماركت" الذي تنظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فرصة هامة لتسليط الضوء على المشاريع الواعدة".

وأوضحت معاليها، أن هيئة تنمية المجتمع تشارك في مهرجان "شتانا في حتا" من خلال دعم مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة ومساعدتهم لعرض منتجاتهم والتسويق الفعال لها امام زوار المهرجان، ودعمهم لتقديم هذه المنتجات بأفضل الصور ما يتيح توسيع أعمالهم تعزيز فرصهم بالتطوير والنمو.

قصص نجاح

من جانبها قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "نهدف من خلال "بكل فخر من دبي ماركت"، إلى استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع التي انطلقت من دبي، وتميزت في قطاع المأكولات والمشروبات والمنتجات، بما تقدمه من خيارات متنوعة وفريدة لجمهور مهرجان شتانا في حتا الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار.

وأضافت السويدي: "نقدر عالياً استقطاب "الماركت" أكثر من 15 مشروعاً تابعاً لأهالي حتا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والذين يبدعون وينتجون سلعاً متنوعة يتم تسويقها امام زوار مهرجان حتا".



30 مشروع مشارك في المهرجان

ويضم "بكل فخر من دبي ماركت" مشاركة 30 مشروعاً ناشئاً يقدم أصحابها على هامش فعاليات المهرجان، مجموعة من أشهى المأكولات والحلويات ونكهات القهوة المتميزة والمنتجات المتنوعة، فيما يدعم "الماركت" الأهداف الأساسية لمبادرة "بكل فخر من دبي" التي أطلقها براند دبي، والرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والناشئة على النمو، من خلال التعريف بما تقدمه من منتجات مميزة، والسعي لإشراكها في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، ومن بينها النسخة الأولى من مهرجان "شتانا في حتا"، الذي يمثّل فرصة للتعرف على أفضل التجارب التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء في منطقة حتّا.

وتستقبل "بحيرة ليم" زوار "بكل فخر من دبي ماركت" يومياً طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 مساء وحتى 9 ليلاً، وايام العطل الرسمية (السبت والأحد) من الساعة 12 صباحاً وحتى 12 ليلاً.. حيث تقدم البحيرة الجديدة التي فتحت أبوابها امام زوار حتا مع انطلاق المهرجان، فرصة لاستمتاع الزوار بالمناظر الطبيعية الرائعة، ومشهد غروب الشمس بين جبال حتا، كما يمكنهم الاستمتاع بنزهة على ضفاف البحيرة، أو ركوب الدراجة الهوائية على المسار المخصص.

مقومات سياحية فريدة



جدير بالذكر أن براند دبي ينظم "مهرجان شتانا في حتا" من ضمن حملة #وجهات_دبي التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة. وتركز في موسمها الشتوي الجديد على منطقة حتا بدبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في المنطقة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الشتاء.



