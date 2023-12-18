حتّا.. قصة تميُّز تجمع عراقة التراث بتنوّع الطبيعية وطموحات المستقبل المستدام

عرفت قديماً باسم "الحجرين" وتقف اليوم شاهداً على حقبة تاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ إذ يرجع بعض المؤرخون تاريخها إلى أكثر من 3000 عام مضت، وتسطر قصة تميّز تجمع فصولها بين عراقة التراث وتنوع البيئة الطبيعية والطموح نحو مستقبل مستدام.



منطقة "حتّا"، التي تصل مساحتها إلى نحو 130 كيلومتراً مربعاً وتقع على مسافة نحو 130 كيلومترًا جنوبي شرق إمارة دبي التي اختارت أن تكون في سباق دائم مع عقارب الساعة نحو تبوء مواقع الصدارة في مؤشرات التنافسية العالمية ضمن مختلف المجالات، تشهد أيضا حركة تنمية شاملة هدفها تطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والتعليمية والبيئية والاقتصادية والسياحية لهذا الجزء المهم من إمارة دبي والذي يشكل أحد أهم المقاصد السياحية في دولة الإمارات.



ويؤكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا أن العمل يجري برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز قدرات حتّا وجعلها نموذجاً للتنمية المستدامة بمشاركة أهالي المنطقة ومركزاً سياحياً يقصده الزوار على مدار العام للاستمتاع بطبيعة المنطقة.. وأن التقدّم في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من خطة تطوير حتّا يسير وفق الجدول الزمني المعتمد حيث تراعي تلك المشاريع التوازن بين تحقيق أهداف الاستدامة ودفع جهود التنمية الشاملة في المنطقة.



وتخدم مشاريع المرحلة الثانية من خطة تطوير حتّا في تحويلها إلى وجهة سياحية رئيسية ومركز جذب للزوار من داخل الدولة وخارجها، من خلال الاهتمام بالمساحات الاستثمارية حول الواجهة المائية، وتوفير مرافق وخدمات وأنشطة سياحية وترفيهية ومنها إنشاء تلفريك بطول 5.4 كم لنقل السياح من منطقة السد إلى قمة أم النسور وهي أعلى قمة جبلية في إمارة دبي، إضافة إلى مشروع "شاطئ حتا" الذي سيوفر تجربة جديدة بالمنطقة، إلى جانب بناء فنادق ومنتجعات صحية ذات تصاميم تراعي طبيعة وبيئة المنطقة، بما يخدم في تنشيط حركة السياحة في حتّا.

ويضيف معالي الطاير قائلاً: "تتضح أهمية "حتّا" من خلال العناية الكبيرة التي تحيط بها القيادة الرشيدة هذه المنطقة الحيوية بكل ما تتمتع به من مؤهلات ترشحها بقوة أن تكون نموذجاً عالمياً للحفاظ على التراث والاحتفاء بالبيئة الطبيعية والسعي لتحقيق أعلى مستويات الاستدامة... كذلك تتضح هذه المكانة من حرص القيادة الرشيدة لإمارة دبي على متابعة تفاصيل خطوات تطوير حتّا على مختلف المحاور التنموية سواء اقتصادية كانت أو ثقافية أو اجتماعية أو بيئية".



خطة شاملة



وتشغل منطقة حتّا حيزاً كبيراً من اهتمام وعناية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو ما يتجلى في اعتماد سموه في أكتوبر من العام 2021 للخطة الشاملة لتطوير حتّا، كمحور من محاور "خطة دبي الحضرية 2040"، والرامية إلى إحداث نهضة تنموية شاملة في كل مناطق الإمارة، وتطوير البنية التحتية وتنفيذ حزمة مشاريع ومبادرات تنموية للعشرين عاماً المقبلة، بداية مرحلة جديدة في تعزيز دور حتّا في تحقيق الهدف الكبير الذي حدده سموه بأن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.



هذه الخطة الشاملة راعت التركيز على صون طبيعة حتّا، وزيادة تنافسيتها السياحية، ومنح القطاع الخاص دوراً كبيراً في تنميتها مع توفير الفرص للمشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة ودعمها وتشجيعها، لاسيما تلك المرتبطة بالحركة السياحية، وتحفيز ريادة الأعمال وفق ضوابط محددة تكفل الحفاظ على الطابع الجغرافي والتراثي والبيئي المميز لهذه المنطقة التي يقدر تاريخها بأكثر من 3000 عام، ما يجعلها من أقدم المناطق التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

متابعة



وفي فبراير الماضي، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متابعة سير العمل في تنفيذ الخطة، حيث زار سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، منطقة حتّا للوقوف على التقدم المتحقق في مشاريع ومبادرات تطوير المنطقة وعددها 14 مشروعاً ومبادرة.

واعتمد سموه خلال الزيارة التي شملت أنحاء عدة في حتّا المرحلة الثانية من المشاريع التي يجري تنفيذها العام الجاري وعددها بـ 22 مشروعاً ومبادرة، وفي إطار حرص سموه على تحفيز الشباب، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارة حتّا خريجي برنامجي الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال "التجاري" و"الزراعي"، وعددهم 87 خريجاً من أهالها، تأكيداً على أهمية هذين النشاطين الاقتصاديين لمستقبل التطوير في حتّا، ودبي بوجه عام، بما يستدعيه ذلك من تخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على ريادة جهود التطوير في هاذين المسارين الاقتصاديين.



لجنة عليا



وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد أصدر قرار المجلس رقم (3) لسنة 2022 في يناير من العام ذاته، بتشكيل "اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا"، برئاسة المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة في دبي، بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال التي تقدم ضمن نطاقها الجغرافي، بما يتناسب مع قيمتها البيئية والتاريخية وما تحويه من مواقع طبيعية وأثرية.



خطة تطوير حتّا تميزت بشموليتها حيث تتطرق إلى العديد من المحاور بدءً من وضع خطة إطارية للمنطقة وإعداد وتنفيذ الحلول المرورية وتوفير خدمات التنقل التي تخدم المنطقة بشكل عام وتسهل الوصول إلى المواقع السياحية والحيوية فيها، مروراً بإنشاء مسار للدراجات الهوائية بطول 11.5 كم وصيانة

المسارات الجبلية بطول 50 كم، إضافة إلى ربط مسارات الدراجات الهوائية مع المواقع الرئيسية والسياحية، علاوة على برنامج لدعم المزارعين من أهالي المنطقة، وزراعة أكثر من 13 ألف شجرة من البيئة المحلية في ربوع حتا مع تطوير قرية حتا التراثية والمواقع التراثية لإبراز ثقافة وتاريخ وعادات أهالي حتّا بالإضافة إلى إنشاء بحيرة ليم، وغيرها العديد من المشاريع الطموحة التي تعكس مدى الاهتمام بهذه المنطقة وما تحتله من مكانة في مقدمة الخطط التنموية لإمارة دبي.



وتجتمع في حتا العديد من المقومات التي تجعلها أقرب إلى لوحة طبيعية يعانق فيها التراث بشواهده التاريخية المناظر الطبيعية الخلابة للمنطقة والتي تميزها الجبال والبحيرات والوديان، لتكون بذلك المزيج الفريد من أكثر المناطق المحببة للزيارة.



حتّا وأهداف الاستدامة



وتشهد منطقة حتا العديد من الجهود الرامية إلى تعزيز مستويات الاستدامة البيئية فيها من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع الدور الرائد لدولة الإمارات كقوة عالمية رائدة في هذا المجال، وهو ما أكده "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، الذي تم التوصل إليه في ختام أحد أهم الفعاليات العالمية التي استضافتها دولة الإمارات على الإطلاق، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

COP28، الذي اجتمع في أروقته قادة العالم على أرض "مدينة إكسبو دبي" واختتمت أعماله رسمياً بتبني هذا الاتفاق الذي يشكل منعطفاً مهماً بل وحاسماً في تحديد مصير كوكب الأرض، ومعالجة تداعيات التغير المناخي والحد من تأثيراته السلبية على مستقبل العالم.



"شتانا في حتّا"

وقد جاء إطلاق مجلس دبي للإعلام لمهرجان "شتانا في حتّا" قبل أيام وفي مستهل النسخة الثالثة من مبادرة "#وجهات_دبي" وبتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وضمن الموسم الشتوي الجديد للمبادرة، ليؤكد على المكانة المتميزة التي تتمتع بها هذه المنطقة بكل ما تحمله من معطيات جعلتها من المناطق التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء الدولة، بل يحرص أيضا على زيارتها السياح القادمين إلى دبي من مختلف أنحاء العالم، لاسيما خلال فصل الشتاء.



وتعد منطقة حتّا شاهدة على جهود الدولة وإمارة دبي في مجال الاستدامة، حيث تتضافر الجهود في إطار الخطة التطويرية الشاملة لجعلها فصلاً مهماً من فصول ملحمة الاستدامة التي تواصل الإمارات كتابتها بمداد من العمل الجاد الذي توجه النجاح المبهر لمؤتمر الأطراف في إنجاز تاريخي جديد لدولة الإمارات، أكدت به جدارتها كشريك في صنع مستقبل مستدام وآمن للعالم.



حلول رائدة للطاقة



و¬يمثل مشروع المحطة الكهرومائية في حتّا بتقنية الطاقة المائية المخزنة أحد المشاريع الواعدة التي تقوم بتنفيذها هيئة كهرباء ومياه دبي، بقدرة إنتاجية ستصل إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات/ساعة وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، باستثمارات رأسمالية تقدر بنحو مليار و420 مليون درهم ومن المنتظر البدء في تشغيلها في عام 2024.

المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، تعد ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتطوير البنية التحتية لدبي ومناطقها المختلفة وفق أرقى معايير الاستدامة، لترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الأخضر، ووجهة عالمية رئيسية، ومستدامة للعيش والعمل والزيارة.

الشلالات المستدامة



مشروع "شلالات حتّا المستدامة"، والذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي بتكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، هو أحد الشواهد على تلك الجهود الرامية لتعزيز مفهوم وممارسات الاستدامة في حتا وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، إذ يهدف المشروع إلى إيجاد بيئة طبيعية مستدامة ‏بالإضافة إلى تطوير المنطقة وتعزيز جاذبيتها كمساحات ترفيهية ومناطق سياحية.



مسجد الريان



حققت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثّل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة، ومن المباني الخضراء الحاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) التابعة للهيئة، يأتي مسجد الريان المشيد في منطقة حتّا، وهو أول مسجد في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء، ويمتد على مساحة 1050 مترا مربعاً ويتسع إلى نحو 600 مصلٍ. وقد تم تزويد منطقة انتظار السيارات في حرم المسجد، الذي تم افتتاحه في العام 2021 واستغرق بناؤه 12 شهرا، بمحطات شحن للسيارات الكهربائية. ويتم أعادة استخدام المياه الخاصة بالوضوء في أغراض ري المسطحات الخضراء كما تسهم أجهزة التهوية والتبريد في المسجد في تقليل نسبة استهلاك الطاقة، كما يسهم تصميم المسجد والاستعانة باللوحات الشمسية في تقليل نسبة الطاقة المستخدمة بنسبة 25%.



محمية حتّا الجبلية



تعتبر المحميات من أكثر الضمانات للحفاظ على البيئة الطبيعية وهي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، حيث يصل عدد المحميات الطبيعية في دبي إلى 8 محميات، من أهمها محمية حتّا الجبلية التي توفر بيئتها المجاورة لاثنين من السدود المائية في المحمية ملاذاً آمناً للعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة، فيما تعد المحمية الموطن لأكبر مجموعة من حيوانات "الطهر العربي" المهددة بالانقراض في الإمارات. وتتميز المحمية بطبيعتها الجبلية الصخرية، وهوائها النقي وبيئتها الفطرية المتنوعة. وتتيح المحمية فرصة مراقبة الحياة البرية، وفرصة التجوّل عبر الوديان المتعرجة في سفوح الجبال بالقرب من الحدود مع عمان، لاستكشاف التضاريس الفريدة المتنوعة بين مساحات رملية وصخور، أو للتنقل على دراجة جبلية في مسارات متعرجة بين التلال والوديان والمزارع المزودة بإرشادات واضحة للدراجين المبتدئين والمتمرسين.



حديقة التلة



"حديقة التلة" هي رئة خضراء لدبي ومنطقة حتّا تحديداً إذ تتجاوز مساحتها 63 ألف متر مربع، واكتسبت اسمها من موقعها المتميّز أعلى تلّة حتّا، وهي من الحدائق ذات الطابع الخاص لما يميزها من تضاريس وارتفاع وتنوّع بيئتها وتمثل إضافة مهمة للرقعة الخضراء ومناطق الترفيه في إمارة دبي.



وتبقى حتّا من أكثر المناطق الجديرة بالزيارة بكل ما تضمه من موروث ثقافي وحضاري وبيئي غني، وما تقدمه للزوار من أفراد وعائلات، من مرافق خدمية متنوعة وخيارات عديدة للاستمتاع بأوقات متميزة وسط بيئة طبيعية خلابة تبعث على الراحة وتبتعد بالإنسان عن ضغوط مسؤوليات الحياة اليومية.



