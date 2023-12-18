هروب جماعي للشركات من البحر الأحمر.. التأمين يرتفع والأسهم تحلق

قفزت أسهم شركات الشحن، بعد صعود أقرانها بالخارج وسط توقعات بزيادة رسوم الشحن، وذلك بعدما أوقفت السفن العمل في مساراتها المعتادة في البحر الأحمر جراء هجمات مسلحين على سفن الشحن.

وتقدم مؤشر شركات الشحن اليابانية بما يصل إلى 5.8%، وهو القسم الوحيد من القطاع، الذي صعد بينما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.5%، وقفزت أسهم شركة «كوريا لاين» في كوريا الجنوبية بنحو 10%.

وكانت أسهم شركة «نيبون يوسين» الأفضل أداء في «توبكس»، فارتفعت بنسبة 6.6%، ما يعد أكبر رقم في 5 أشهر، فيما صعدت أسهم نظيرتيها «ميتسوي إو إس كيه لاين»، و«كواساكي كيسن كياشا» 4.9% و6.5% على الترتيب.

وقال شون أوه، مسؤول تداول الأسهم في «إن إتش إنفستمنت أند سيكيوريتيز»: «بالنظر إلى أن السفن تحتاج إلى تحويل مسارها، مع أنباء عن رفع احتمال رفع أسعار الشحن، فإن ذلك يشكل دوافع إيجابية لأسهم شركات الشحن».

هذا وذكر بيان أن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المنطقة، التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية هناك.

وتحظى توجيهات لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من رابطة سوق لويدز، وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، بمتابعة عن كثب وتؤثر على اعتبارات الشركات بشأن أقساط ورسوم التأمين.

وأضاف البيان: إن لجنة الحرب المشتركة قامت بتوسيع منطقة الخطورة العالية إلى 18 درجة شمالاً من 15 درجة شمالاً سابقاً.

من جهة أخرى قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، الأحد، إن الهيئة تراقب عن كثب التوترات الحالية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض شركات الشحن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وفيما يلي أبرز الشركات التي تفكر أو قررت إيقاف الشحن مؤقتاً عبر البحر الأحمر:





سي.إم.إيه - سي.جي.إم

قالت مجموعة الشحن الفرنسية «سي.إم.إيه - سي.جي.إم» يوم 16 ديسمبر إنها أوقفت مؤقتاً جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.





هاباج لويد

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية «هاباج لويد» يوم 15 ديسمبر: إنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم. وأصاب مقذوف يعتقد أنه طائرة مسيرة سفينتها «الجسرة» أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني، ولم يصب أي من أفراد الطاقم.





ميرسك

قالت شركة «إيه.بي مولر- ميرسك» الدنماركية يوم 15 ديسمبر: إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب «حادث وشيك» تعرضت له سفينتها ميرسك جبل طارق في اليوم السابق، وقالت الشركة: «إن السفينة استُهدفت بصاروخ أثناء سفرها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالمملكة السعودية».

وقالت الشركة أنه سيتم تطبيق رسوم إضافية على البضائع المستوردة من إسرائيل للحجوزات التي لها تاريخ حساب السعر اعتبارا من 8 يناير 2024









أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

أوقفت شركة «أورينت أوفرسيز كونتينر لاين» قبول البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر، بسبب مشاكل تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز «إنترناشيونال» المحدودة ومقرها هونج كونج يوم 16 ديسمبر.





بريتش بتروليوم

قالت شركة «بريتش بتروليوم» النفطية، إنها قامت بتعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتاً بعد الهجمات، التي شنتها قوات جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم اليمن مطلع الأسبوع.

وأضافت الشركة في بيان: «سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة «بريتش بتروليوم».

وتابعت: «في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة «بريتش بتروليوم» تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتاً».







إيفرجرين

قالت شركة شحن الحاويات التايوانية «إيفرجرين» إنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرجرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.







فرونت لاين

قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج اليوم الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة.