ترامب: أتفق مع بوتن.. السياسة الأمريكية فاسدة في وجود بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، إن استمرار جو بايدن رئيساً لأمريكا يعد تهديدا كبيراً للديموقراطية، مستعيراً لتصريح سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والذي قال إن السياسة الأمريكية معطوبة (فاسدة).

وقال ترامب وفقا لـ«يو إس إيه توداي» في

نيو هامبشاير: «بايدن أكبر تهديد للديموقراطية الأمريكية، فلاديمير بوتن عرى النظام السياسي الأمريكي في الفترة الماضية بتحركاته السياسية، التي صبت في مصلحة بلاده، وأظهرت بالفعل ما قاله بوتن إن السياسة الأمريكية معطوبة مثل حبة الطماطم الفاسدة».

وأضاف ترامب: «أمريكا لم تعد قادرة عل تعليم الآخرين الديموقراطية والطريقة السياسية القويمة في ظل الوضع الحالي».



وكان بوتن قد استخدم تعبير «روتن» بالإنجليزية والذي يعبر عن عطب أو تعفن ثمرة الطماطم أو الفاكهة في العموم، عندما وصف السياسة الأمريكية في سبتمبر الماضي، خلال المنتدى الاقتصادي الذي عقد في موسكو.



