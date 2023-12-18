حمدان بن محمد يهنئ الرئيس المصري بفوزه بالانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " نبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية، ونبارك له ثقة الشعب المصري الشقيق لاستكمال مسيرة التنمية، وتمنياتنا لمصر وقيادتها وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والازدهار".
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