حمدان بن محمد يهنئ الرئيس المصري بفوزه بالانتخابات الرئاسية

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " نبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية، ونبارك له ثقة الشعب المصري الشقيق لاستكمال مسيرة التنمية، وتمنياتنا لمصر وقيادتها وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والازدهار".