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حمدان بن محمد يهنئ الرئيس المصري بفوزه بالانتخابات الرئاسية

12/18/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " نبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية، ونبارك له ثقة الشعب المصري الشقيق لاستكمال مسيرة التنمية، وتمنياتنا لمصر وقيادتها وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والازدهار".

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