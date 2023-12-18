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حمدان بن زايد يطلع هاتفياً من وفد الدولة على سير العمليات الإغاثية في قطاع غزة

12/18/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتصالا هاتفيا بوفد الدولة المتواجد حاليا في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة عبر معبر رفح للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

واطمأن سموه خلال الاتصال بسعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بصورة عامة واطلع على سير عمليات الهيئة الإغاثية للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الظروف الراهنة.

ووجه سموه الوفد بتكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وقال سموه إن دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين وتقدم كافة سبل الدعم والمساندة للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمرون بها جراء الحرب في قطاع غزة.

وأكد سموه أن هذه المساعدات والاستجابة السريعة للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة تعكس التزام الإمارات الإنساني والتاريخي تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر مسيرة إنسانية حافلة بالعطاء مما يعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وكانت سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 4,016 طنا من المواد الإنسانية قد وصلت إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الانسانية لدولة الامارات للتخفيف من معاناة الاشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة على متنها 3,465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الايوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى ما قبل 13 ديسمبر أكثر من 7,126 طنا من المساعدات، فيما بلغ إجمالي أعداد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 105 طائرة واكثر من 51 شاحنة.


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