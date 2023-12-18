بالارقام .. ضربة اقتصادية قوية لمطار بن غوريون

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي إخراج 600 موظف في إجازة غير مدفوعة، وتقليص مهام وظيفة ألف عامل آخر إلى 75% جراء الأزمة المالية التي يتعرض لها، وذلك بعد تلقي ضربة اقتصادية قوية إثر الحرب على قطاع غزة، حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين نقلا عن سلطة المطارات الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن سلطة المطارات أجرت اليوم حوارا مع العاملين في العديد من الإدارات بمطار بن غوريون، وأعلنت فيه قرارها بالإجازات غير المدفوعة وتقليص أعمال آخرين.

ولفتت إلى أن عدد العمال في مطار بن غوريون هو 4600 مستخدم، لكن بعد هذه القرارات سيبقى نحو 3 آلاف مستخدم فقط، بعد تقليص وظائف حوالي ألف منهم إلى وظائف جزئية.

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في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الاحتلال الإسرائيلي في منطقة

غلاف غزة، وعقب العملية قامت إسرائيل بقصف متواصل على قطاع غزة دخل يومه الـ73، متسببا في استشهاد أكثر من 19 ألف فلسطيني وجرح 52 ألفا آخرين.

وكانت غالبية الشركات الدولية أوقفت رحلاتها من وإلى المطار منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت الهيئة عن سلطة المطارات الإسرائيلية قولها إنه على الرغم من الانخفاض الحاد في حركة الطيران من وإلى إسرائيل نتيجة الحرب، فإن سلطة المطارات امتنعت حتى الآن عن إخراج قسم من العمال في إجازات غير مدفوعة.

وفي ضوء هذه الأوضاع، وبالتنسيق مع نقابة العمال، تقرر إخراج قسم من المستخدمين في إجازة موسمية غير مدفوعة الأجر، وتعمل إدارة سلطة المطارات على إعادة شركات الطيران الدولية إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن، وفق الهيئة.

وأشارت إلى أن شركة لوفتهانزا الألمانية، التي تضم أيضا الشركتين السويسرية والنمساوية، أعلنت بالفعل عن تجديد رحلاتها من وإلى إسرائيل في الثامن من يناير/كانون الثاني 2024.

وأردفت سلطة المطارات الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تعود شركات عالمية أخرى إلى الطيران من وإلى إسرائيل، و"نأمل أن يستمر توسيع نطاق النشاط في إسرائيل وأن نتمكن من إعادة العمال إلى أعمالهم في أقرب وقت ممكن". وبناء على ذلك، فقد اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن مطار بن غوريون الدولي تلقى ضربة اقتصادية قوية.