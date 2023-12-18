المدمرة الأميركية (يو إس إس لابون) تدخل البحر الأحمر

المدمرة الأميركية (يو إس إس لابون) تدخل البحر الأحمر
التاريخ
12/18/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقل موقع بوليتيكو عن مصادر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة الأميركية "يو إس إس لابون" USS Laboon دخلت البحر الأحمر، ضمن جهود وقف هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجاري.
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