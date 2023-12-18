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المدمرة الأميركية (يو إس إس لابون) تدخل البحر الأحمر

12/18/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقل موقع بوليتيكو عن مصادر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة الأميركية "يو إس إس لابون" USS Laboon دخلت البحر الأحمر، ضمن جهود وقف هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجاري.

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