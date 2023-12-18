الخارجية الأمريكية: فتح معبر كرم أبو سالم جاء لتخفيف الضغط على معبر رفح

MENAFN - Youm7) قالت الخارجية الأمريكية إن فتح معبر كرم أبو سالم جاء لتخفيف الضغط على معبر رفح، مضيفا أنه نريد أن نرى نهاية لهذا الصراع يضمن أمن الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أنه ما زلنا نرى عددا من المدنيين الفلسطينيين يقتلون وهذا سبب انخراطنا في مزيد من المحادثات مع الإسرائيليين بهذا الشأن.

وتابعت الخارجية الأمريكية أنه من المهم أن تستمر إسرائيل في حملتها العسكرية لتحقيق هدفها بمنع حماس من تكرار ما فعلته في 7 أكتوبر.







