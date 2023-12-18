الاحتلال يرد على فيديو ظهر فيه أسرى لدى الفصائل الفلسطينية: نعمل على إعادتكم

(MENAFN
- Youm7) رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على فيديو بثته الفصائل الفلسطينية، وظهر فيه أسرى إسرائيليين يطالبون الجيش الإسرائيلي بالإفراج عنهم دون فرض شروط على الفصائل في غزة
ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري كلمة إلى المختطفين الذين ظهروا في الفيديو: "حاييم ويورام وعميرام - إعلموا أننا نفعل كل شيء لإعادتكم سالمين".
وقال الأسرى الإسرائيليون في الفيديو: "لا نريد أن نكون ضحايا لسلاح الجو الإسرائيلي، ونريد الإفراج عنا بدون شروط".
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