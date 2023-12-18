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الاحتلال يرد على فيديو ظهر فيه أسرى لدى الفصائل الفلسطينية: نعمل على إعادتكم

12/18/2023 2:33:18 PM
(MENAFN- Youm7) رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على فيديو بثته الفصائل الفلسطينية، وظهر فيه أسرى إسرائيليين يطالبون الجيش الإسرائيلي بالإفراج عنهم دون فرض شروط على الفصائل في غزة

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري كلمة إلى المختطفين الذين ظهروا في الفيديو: "حاييم ويورام وعميرام - إعلموا أننا نفعل كل شيء لإعادتكم سالمين".

وقال الأسرى الإسرائيليون في الفيديو: "لا نريد أن نكون ضحايا لسلاح الجو الإسرائيلي، ونريد الإفراج عنا بدون شروط".









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