الحكومة اللبنانية تبحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

MENAFN - Youm7) بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في البلاد.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، الذي انعقد برئاسة ميقاتي اليوم الإثنين، بحضور أعضاء اللجنة من الوزراء والمسئولين إلى جانب وفد من العسكريين المتقاعدين الذين نظموا احتجاجات خلال الأيام الماضية بسبب الأجور والمعاشات.



وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والعدل القاضي هنري خوري، والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والشئون الاجتماعية هكتور حجار، والصناعة جورج بوشكيان، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وقال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني إن الاجتماع بحث وضع القطاع العام وكيفية إنصافه، مؤكدا أن مجلس الوزراء لن يخرج إلا بقرار واحد هو الإنصاف والعدل، معتبرا أن المرسوم الذي سيصدر بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الشهر الجاري.