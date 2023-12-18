سفير الأردن بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر لفترة جديدة

(MENAFN
- Youm7) هنأ السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بإعادة انتخابه بثقة كبيرة من الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية.
وقال العضايلة - في تغريدة له اليوم /الاثنين/، على حسابه - : "أهنئ مصر وشعبها الشقيق بإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولايةٍ رئاسيةٍ جديدةٍ يستمر فيها بقيادةٍ حكيمة ورؤيةٍ استشرافية في مسيرةِ عطاءٍ وإنجاز نحو مستقبلٍ واعدٍ، تبقى فيه مصر بازدهارها المعهود ودورها الريادي في محيطها العربي والإقليمي".
وأضاف: "خالص التهاني للرئيس السيسي ثقة الشعب المصري الشقيق وأطيب التمنيات بالتوفيق ودوام الصحة والعافية".
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