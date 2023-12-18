سفير الأردن بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر لفترة جديدة

وقال العضايلة - في تغريدة له اليوم /الاثنين/، على حسابه - : ‏"أهنئ مصر وشعبها الشقيق بإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولايةٍ رئاسيةٍ جديدةٍ يستمر فيها بقيادةٍ حكيمة ورؤيةٍ استشرافية في مسيرةِ عطاءٍ وإنجاز نحو مستقبلٍ واعدٍ، تبقى فيه مصر بازدهارها المعهود ودورها الريادي في محيطها العربي والإقليمي".

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