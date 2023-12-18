لا نريد أن نكون ضحايا للقصف الفصائل تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين بغزة

(MENAFN
- Youm7) نشرت الفصائل الفلسطينية، فيديو اليوم الاثنين، يظهر ثلاثة أسرى إسرائيليين يطالبون بالإفراج عنهم من قطاع غزة .
وقال الأسرى الإسرائيليون في الفيديو: "لا نريد أن نكون ضحايا لسلاح الجو الإسرائيلي، ونريد الإفراج عنا بدون شروط".
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تتمكن من السيطرة على غزة بأي طريقة مدنية.
الإسرائيليون
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