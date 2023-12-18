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لا نريد أن نكون ضحايا للقصف الفصائل تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين بغزة

12/18/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت الفصائل الفلسطينية، فيديو اليوم الاثنين، يظهر ثلاثة أسرى إسرائيليين يطالبون بالإفراج عنهم من قطاع غزة .

وقال الأسرى الإسرائيليون في الفيديو: "لا نريد أن نكون ضحايا لسلاح الجو الإسرائيلي، ونريد الإفراج عنا بدون شروط".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تتمكن من السيطرة على غزة بأي طريقة مدنية.




الإسرائيليون








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