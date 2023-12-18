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رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: انتخاب السيسي لولاية جديدة يعد فوزًا لمصر

12/18/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Youm7) وجه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، تمام سلام، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.


وأكد سلام - في تصريح له اليوم الاثنين - أن انتخاب الرئيس السيسي لولاية جديدة يعد فوزًا لمصر وشعبها بقيادة حكيمة وموثوقة في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة







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