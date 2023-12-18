رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: انتخاب السيسي لولاية جديدة يعد فوزًا لمصر

رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: انتخاب السيسي لولاية جديدة يعد فوزًا لمصر
التاريخ
12/18/2023 2:33:15 PM
(MENAFN
- Youm7) وجه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، تمام سلام، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأكد سلام - في تصريح له اليوم الاثنين - أن انتخاب الرئيس السيسي لولاية جديدة يعد فوزًا لمصر وشعبها بقيادة حكيمة وموثوقة في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة
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