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اليوم السابع: السيسى رئيسا لـ6 سنوات بأعلى تصويت فى تاريخ مصر

12/18/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة.
واقرأ أيضا..

السيسى رئيسا لـ6 سنوات بأعلى تصويت فى تاريخ مصر.. الرئيس فى كلمة للمصريين: اختياركم أمانة وسأعمل بكم ومن أجلكم.. والمنافسون الثلاثة يباركون.. احتفاء واسع بنتيجة السباق الرئاسى بالداخل والخارج.. قادة ورموز وشخصيات عامة يهنئون الشعب والرئيس


انتخابات الأرقام القياسية.. حضور %66.8 بأكثر من 44 مليون ناخب.. الفائز %89.6 والوصيف %4.5.. فريد زهران ثالثا بـ%4 ويمامة أخيرا بـ..%1.9 والأصوات غير الصحيحة %1.1 فقط.. السيسى رئيسا لـ٦ سنوات بأعلى تصويت فى تاريخ الرئاسة "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الاستحقاق الرئاسى 2024 بفوز السيسى بولاية ثالثة رئيس الهيئة: المصريون قالوا كلمتهم.. أعلى نسبة مشاركة بـ..%66.8 الفائز %89.6 وعمر %4.5 وزهران %٤ ويمامة بـ%1.9


إرادة المصريين نافذة.. الرئيس فى كلمة للشعب بعد فوزه بالرئاسة: اصطفاف الشعب كان تصويتا للعالم كله ورفضا للحرب غير الإنسانية فى غزة المواطن العظيم بطل مواجهة التحديات وتصدى للإرهاب وتحمل الإصلاح وواجه الأزمات بثبات.. واختياركم أمانة أدعو الله أن يوفقنى فى حملها بنجاح وتسليمها بتجرد الرئيس فى كلمة للشعب بعد فوزه بالرئاسة











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