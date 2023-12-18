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ما المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل من المراكز التكنولوجية؟

12/18/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) مكنت المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الجيزة ، المواطنين من الحصول على الخدمات التي يحصلون عليها من المحليات وتبسيطها وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.


وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها: (الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي – تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري – تعديل ترخيص محل عام – نقل رخصة محل تجاري أو صناعي – إلغاء تراخيص المحال – استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام – طلب مهلة فتح محل – تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري – نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل).


يتضمن دليل المراكز التكنولوجية، ضمن خدماته المقدمة لأصحاب المحال، الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، نوضحها في السطور التالية:


1- صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

2- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

3- صورة عقد الإيجار / التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

4- توكيل رسمى فى حالة الوكالة.

5- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التى تتعامل فى الأغذية والمشروبات.

6- إيصال سداد الرسوم.

جديرٌ بالذكر أن محافظات الجمهورية شهدت توسعًا في المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة، لتقديم كل الخدمات الحكومية بشكل مميكن وحضاري يليق بالمواطنين، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات تتيح الحصول على الخدمات من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.







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