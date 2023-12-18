زعماء العرب يهنئون الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) بعث زعماء وقادة وملوك الدول العربية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات التاريخية مع مصر وحرصهم على الدفع بها إلى آفاق أرحب.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد رسائل زعماء العرب لتهنئة الرئيس السيسى بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

رئيس الإمارات قال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على "X":

أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها

أمير قطر

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء.

‏ملك البحرين

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، وأعرب عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي اولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة





الرئيس الفلسطيني

قال محمود عباس أبومازن في برقية تهنئة للرئيس:

يطيب لنا أن نرفع لفخامتكم بأحر تهانينا الأخوية، بمناسبة نجاحكم بالانتخابات الرئاسية، ونيلكم ثقة الشعب المصري الشقيق، بانتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، وهو ما يمثل استكمالا لمسيرتكم البناءة

سلطان عمان

بعث السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، معربًا عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس بموفور الصحة والسعادة، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في قيادة الشعب المصرى الشقيـق لتحقيـق كل تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيدًا من التطور والنماء.

أمير الكويت

هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مصر، وأشاد في برقية تهنئة بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بمصر.

العاهل الأردنى

هنأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الرئيس السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

أكد ملك الأردن فى برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين، مشددا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربى، ويوحد المواقف لمواجهة التحديات.



