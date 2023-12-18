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الكرملين: بوتين يقدم أوراق تسجيله كمرشح رئاسي للجنة الانتخابات المركزية

12/18/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراق تسجيله كمرشح للرئاسة المقبلة في 17 مارس 2024.


وقال بيسكوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "لقد قدم فلاديمير بوتين اليوم للجنة الانتخابات المركزية الروسية أوراق التسجيل كمرشح في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري 17 مارس 2024".







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