الكرملين: بوتين يقدم أوراق تسجيله كمرشح رئاسي للجنة الانتخابات المركزية

الكرملين: بوتين يقدم أوراق تسجيله كمرشح رئاسي للجنة الانتخابات المركزية
التاريخ
12/18/2023 2:33:04 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراق تسجيله كمرشح للرئاسة المقبلة في 17 مارس 2024.
وقال بيسكوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "لقد قدم فلاديمير بوتين اليوم للجنة الانتخابات المركزية الروسية أوراق التسجيل كمرشح في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري 17 مارس 2024".
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