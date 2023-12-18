رئيس وزراء إسرائيل يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي

MENAFN - Youm7) اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب.



وشارك في الاجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانجبي، ورئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء الميجور جنرال آفي جيل.





وعن الجانب الأمريكي حضر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، ونائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في إسرائيل ستيفاني هاليت، ورئيسة موظفي وزارة الدفاع الأمريكية كيلي ماجسامين.





ومن المقرر أن يعقد اجتماع مطول مع أعضاء حكومة الطوارئ التي تدير الحرب على قطاع غزة والمسماة بـ "كابينت الحرب"، وفي وقت سابق عقد أوستن اجتماعا ثنائيا مع نظيره الإسرائيلي جالانت في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية ، وشارك في الاجتماع رئيس الأركان الأمريكي الجنرال براون، كما شارك عن الجانب الإسرائيلي مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية ومدير وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المعروفة اختصارا بـ "الكوجات" ومسؤولون آخرون بوزارة الدفاع الإسرائيلية.





وكانت طائرة أوستن وصلت تل أبيب اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يزور أوستن البحرين وقطر للتأكيد على التعهدات الأمريكية بتقوية الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل مع الشركاء والحلفاء على تعزيز قدراتهم الدفاعية وذلك حسب منشور له على حسابه الرسمي على منصة "إكس".



