وزير الدفاع الأمريكي: حركة حماس لديها رؤية في المستقبل هى تكرار 7 أكتوبر كثيرا

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه عاد مجددا لإسرائيل للمرة الرابعة والثانية منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن زعزعته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأضاف «أوستن»، أن حركة حماس لديها رؤية في المستقبل أن تكرر 7 أكتوبر مرات عديدة، مردفا: «علينا أن نعمل كي يكون هناك مستقبل أكثر أمانا لإسرائيل، وسنعمل كل ما هو مستطاع لإعادة كل مختطف إلى بيته».
وتابع: «حماية الفلسطينيين في غزة هو واجبنا أيضا، وعلينا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، في اجتماعنا اليوم اتفقنا على اتخاذ إجراءات للتهدئة بالضفة
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