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وزير الدفاع الأمريكي: حركة حماس لديها رؤية في المستقبل هى تكرار 7 أكتوبر كثيرا

12/18/2023 2:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه عاد مجددا لإسرائيل للمرة الرابعة والثانية منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن زعزعته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.


وأضاف «أوستن»، أن حركة حماس لديها رؤية في المستقبل أن تكرر 7 أكتوبر مرات عديدة، مردفا: «علينا أن نعمل كي يكون هناك مستقبل أكثر أمانا لإسرائيل، وسنعمل كل ما هو مستطاع لإعادة كل مختطف إلى بيته».


وتابع: «حماية الفلسطينيين في غزة هو واجبنا أيضا، وعلينا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، في اجتماعنا اليوم اتفقنا على اتخاذ إجراءات للتهدئة بالضفة







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