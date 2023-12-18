وزير الدفاع الأمريكي: حركة حماس لديها رؤية في المستقبل هى تكرار 7 أكتوبر كثيرا

MENAFN - Youm7) قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه عاد مجددا لإسرائيل للمرة الرابعة والثانية منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن زعزعته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.





وأضاف «أوستن»، أن حركة حماس لديها رؤية في المستقبل أن تكرر 7 أكتوبر مرات عديدة، مردفا: «علينا أن نعمل كي يكون هناك مستقبل أكثر أمانا لإسرائيل، وسنعمل كل ما هو مستطاع لإعادة كل مختطف إلى بيته».





وتابع: «حماية الفلسطينيين في غزة هو واجبنا أيضا، وعلينا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، في اجتماعنا اليوم اتفقنا على اتخاذ إجراءات للتهدئة بالضفة