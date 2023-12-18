هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب منطقة في بحر مرمرة غربي تركيا

(MENAFN
- Youm7) ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر منطقة في بحر مرمرة غربي تركيا.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ - في بيان أوردته قناة "إيه نيوز" التركية اليوم الإثنين إن الهزة الأرضية وقعت الساعة 23:53 بالتوقيت المحلي للبلاد، وتم رصدها على عمق 11 كيلو مترًا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية
MENAFN18122023000132011024ID1107620109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.