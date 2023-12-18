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هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب منطقة في بحر مرمرة غربي تركيا

12/18/2023 2:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر منطقة في بحر مرمرة غربي تركيا.


وقالت إدارة الكوارث والطوارئ - في بيان أوردته قناة "إيه نيوز" التركية اليوم الإثنين إن الهزة الأرضية وقعت الساعة 23:53 بالتوقيت المحلي للبلاد، وتم رصدها على عمق 11 كيلو مترًا.


ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية







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