هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب منطقة في بحر مرمرة غربي تركيا

MENAFN - Youm7) ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر منطقة في بحر مرمرة غربي تركيا.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ - في بيان أوردته قناة "إيه نيوز" التركية اليوم الإثنين إن الهزة الأرضية وقعت الساعة 23:53 بالتوقيت المحلي للبلاد، وتم رصدها على عمق 11 كيلو مترًا.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية