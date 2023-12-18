لافروف: روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة دول الناتو

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير دفاعه لويد أوستن بأن روسيا ستستهدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" مباشرة بعد انتصارها في أوكرانيا تظهر موقفهما اليائس، مؤكدًا أن روسيا ليس لديها أي نية في مهاجمة دول الناتو.



وأضاف لافروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "لقد نطق كل من أوستن والرئيس بايدن بهذا الهراء المحض. لقد طُلب من الرئيس بايدن التفوه بهذه العبارة: يجب أن نقاتل من أجل أوكرانيا حتى آخر أوكراني، وإلا فإننا نعلم يقينًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد النصر في أوكرانيا، سوف يتجه على الفور نحو بحر البلطيق وفنلندا ودول أخرى في حلف الناتو".





وتابع: "لقد علق الرئيس الروسي على هذه التصريحات من قبل، لكن حقيقة أن مثل أشخاص جادين، كرئيس البنتاجون ورئيس الولايات المتحدة، يقولون ذلك بصوت عالٍ، تشهد على موقفهم اليائس للغاية".



وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات "من المعروف لأي شخص مطلع أنها كاذبة"، مؤكدًا أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، لكن الغرب نفسه هو الذي يصر على أن موسكو خصمًا له.



وأضاف أنه "بالعودة إلى موضوع أوكرانيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقًا أنه ليس لدينا مثل هذه النوايا (مهاجمة دول الناتو). هم الذين قطعوا العلاقات معنا، لقد جعلونا إما خصمًا أو الآن عدوًا".





وشدد لافروف على أن الغرب أدرك حقيقة أنه لن يتمكن من إضعاف موسكو كلاعب مستقل على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أنه حتى وقت قريب، كانت روسيا والغرب يبنيان علاقات عملية.

وأضاف: "ينبغي أن تلعب البراجماتية الغربية، وخاصة ألمانيا وأوروبا بشكل عام، دورها بالطريقة التي اعتادت العمل بها فيما يتعلق بتعاوننا في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وكذلك في المعدات وإمدادات التكنولوجيا المتقدمة من ألمانيا ودول أخرى".

