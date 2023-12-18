60 دقيقة.. فلومينينسي يضغط والأهلي يفرض التعادل السلبي فى مونديال الأندية

MENAFN - Youm7) مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي المُقامة حالياً فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجمعهما باستاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية، والنتيجة هي التعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات فى الهجوم.

ويتواجد كل من خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس على دكة البدلاء .

فيما جاء تشكيل فلومينينسي ، كالتالي

، فابيو ، صامويل كزافييه – فيليبي ميلو – نينو – مارسيلو، أندريه – مارتينيلي – جانزو_ جون أرياس – جيرمان كانو – كينو

ويُدير مباراة الليلة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، والذى يُعرف برجل النهائيات والمواعيد الكبرى، بعدما أدار نهائيى كأس العالم 2022 ودوري أبطال أوروبا 2023.

وتفوقت فرق البرازيل على الأهلي خلال أربع مواجهات، بينما تفوق الأهلي في مواجهة واحدة كانت مع بالميراس في 2021، وكانت في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تعادل الفريقان خلال المباراة بدون أهداف، وتفوق الأهلي 3-2بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالميدالية البرونزية، وكانت هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أندية أمريكا الجنوبية عن منصات التتويج بالميداليات خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعدما تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني مُغايرة تماماً لأحداث الشوط الأول حيث بدأ الفريق البرازيلي الشوط بهجوم متتالي

وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة قبل أن تُتاح فرصة خطرة لكهربا لكن الأخير سددها ضعيفة في يد الحارس البرازيلي.