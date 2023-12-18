حارس مرمى فلومينينسي يحرم الشحات من تسجيل هدف التقدم للأهلي بالدقيقة 63

MENAFN - Youm7) أهدر حسين الشحات لاعب الأهلي أخطر فرصة لفريقه أمام مرمى فلومينينسي البرازيلي في الدقيقة 63 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سدد الشحات كرة أرضية ولكن أبعدها حارس مرممى الفريق البرازيلي.

ويعد فريق فلومينينسي خامس فريق برازيلي يلتقي به الأهلي طوال تاريخه بالبطولة، سبق للأهلي اللعب مع انترناسيونال عام 2006، وكورنثيانز عام 2012، وبالميراس عامي 2021 و2022، وفلامنجو نسخة فبراير 2023.

وتفوقت فرق البرازيل على الأهلي خلال أربع مواجهات، بينما تفوق الأهلي في مواجهة واحدة كانت مع بالميراس في 2021، وكانت في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تعادل الفريقان خلال المباراة بدون أهداف، وتفوق الأهلي 3-2بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالميدالية البرونزية، وكانت هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أندية أمريكا الجنوبية عن منصات التتويج بالميداليات خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة.

يذكر أن الأهلي صعد للدور نصف النهائي بعدما تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما.

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي ثلاث وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وفي 2012، وفبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.



