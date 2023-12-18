فوز الأهلى والزمالك فى عاشر جولات دورى سيدات الكرة الطائرة

(MENAFN
- Youm7) أقيمت على مدار اليوم الإثنين، لقاءات قوية بالجولة العاشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024، وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على وادى دجلة بنتيجة 3/0 صعيد المجموعة الأولى.
بينما شهدت المجموعة الثانية
فوز كل من: الزمالك على الزهور بنفس النتيجة 3/0.
وشهدت الجولة التاسعة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0.
بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من سموحة على
المقاولون 3/1، والزمالك على هليوبوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.
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