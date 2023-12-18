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فوز الأهلى والزمالك فى عاشر جولات دورى سيدات الكرة الطائرة

12/18/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت على مدار اليوم الإثنين، لقاءات قوية بالجولة العاشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024، وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على وادى دجلة بنتيجة 3/0 صعيد المجموعة الأولى.



بينما شهدت المجموعة الثانية
فوز كل من: الزمالك على الزهور بنفس النتيجة 3/0.



وشهدت الجولة التاسعة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0.



بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من سموحة على
المقاولون 3/1، والزمالك على هليوبوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.












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