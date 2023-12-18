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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 18 / 12 / 2023

12/18/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 18 / 12 / 2023، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها تمسك روى فيتوريا بانضمام اللاعبين المحترفين يوم 3 يناير المقبل استعدادا لأمم أفريقيا، بجانب اعلان عقوبات رابطة الأندية بشأن الأحداث التى شهدتها الجولة الأخيرة بالدورى المصرى.


فيتوريا يتمسك بانضمام المحترفين للمنتخب 3 يناير استعداداً لأمم أفريقيا

تمسك روى
فيتوريا ، المدير الفنى لمنتخب مصر، بانضمام جميع اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة فى الموعد المحدد، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التى تنص على السماح للاعبين المحترفين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل البطولات المجمعة بـ14 يوماً.

المصري يترقب العروض الشتوية لمروان حمدى بعد خروجه من حسابات النادى

يترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.


تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة وتقدم أبو العينين

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين
للاسكواش
"PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبرالجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة
سيطرته على التصنيف العالمي.

موعد تدريب الزمالك فى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك
تدريبه الأساسي فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعداداً للقاء ساجرادا المقرر له مساء الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

زكريا الغيفي أصغر حكم يشارك فى مباراة المغرب وليبيا بتصفيات أفريقيا للمدارس
شهدت مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس، المقامة حاليا فى مصر، مشاركة أصغر حكم فى أفريقيا حيث يبلغ من العمر 14 عاما وهو زكريا الغيفي من ليبيا.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة بدوري Nile

أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم عقوبات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري
Nile.

450 ألف دولار وناديان.. تفاصيل إيقاف قيد الزمالك بسبب سامسون


شهدت الساعات الماضية مطالبة نادى كاراكاس الفنزويلي بباقى مستحقاته لدى نادى
الزمالك ، والخاصة بانتقال سامسون أكينولا إلى الفارس الأبيض، والتي تسببت فى إيقاف قيد الزمالك خلال الفترة الماضية.

الأهلي يُهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

قدم النادي الأهلي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ونشر الأهلي تنهنئة عبر منصاته الرسمية، قال فيها: "الأهلي يُهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري الغالية.. كل التمنيات لسيادته بدوام التوفيق لقيادة البلاد للمزيد من التقدم والازدهار".

القناة يهزم لافيينا 2 /1 وشبين يحقق فوزه الثانى على التعدين بدورى المحترفين

واصل القناة انتصاراته محققا الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما
باستاد هيئة قناة السويس فى مستهل مباريات الجولة الثالثة عشرة بدورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" رافعا رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم خطوة فى جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 22 نقطة وييتعد رويدا رويدا عن الصدارة.


جمال علام: الفوز الكاسح للرئيس السيسي تأكيد على ثقة الشعب فى قيادته السياسية

أكد جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39 مليوناً 702 ألف صوت فى الانتخابات الرئاسية أكبر دليل على ثقة الشعب المصري فى سيادته لقيادة الدولة المصرية لولاية ثالثة، مهنئاً الرئيس بالفوز الكاسح برئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.
غياب رمضان صبحى والشناوى وجلال عن قائمة بيراميدز فى مواجهة صن داونز
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.






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