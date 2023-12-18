رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيريه في مصر بالانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الإثنين ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وعبر السعدون عن تمنياته بالتقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية الشقيقة وبتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري الشقيق. (النهاية)
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