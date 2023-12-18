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رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيريه في مصر بالانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

12/18/2023 2:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الإثنين ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وعبر السعدون عن تمنياته بالتقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية الشقيقة وبتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري الشقيق. (النهاية)

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