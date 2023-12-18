أنشطة شبابية في الكرك خدمة لشباب المحافظة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 18 كانون الأول (بترا)- نظمت المراكز الشبابية في الكرك عددا من الأنشطة والفعاليات، شارك فيها عدد من طلاب المدارس ضمن برنامج الناشط الشبابي الذي يستهدف تفعيل دور المراكز الشبابية من خلال المتطوعين طيلة العام.

وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في المديرية، الدكتورة ثروت المعاقبة، إن الفاعليات الشبابية شملت مختلف الفئات العمرية وتوزعت على مختلف مناطق المحافظة وبإشراف نخبة من المدربين المختصين.

ونظم مركز شباب وشابات وادي الكرك جلسة حوارية بعنوان: "دور وزارة الشباب في تنمية مهارات الشباب"، بمشاركه 15 طالبة، تحدثت خلالها المتطوعة روان التخاينة، حول أهمية ودور وزارة الشباب في تنمية مهارات الشباب وتطوير معارفهم من خلال المراكز الشبابية.

ونظم مركز شابات أدر ورشة بعنوان: "التنمر في المدارس" بمشاركة 40 طالبة بالتعاون مع مدرسة الثنية الأساسية، تحدثت خلالها بشرى الذنيبات حول مفهوم التنمر وأسبابه وأشكاله وآثاره على الفرد والمجتمع وكيفية علاجه.

كما نظم مركز شابات مؤاب بالتعاون مع المعهد المروري ورشة توعوية بعنوان: "السلامة المرورية"، بمشاركة 68 طالبة، تحدثت خلالها النقيب لينا الشرفاء حول مخاطر عبور الشارع من غير الأماكن المخصصة له، وكيفية العبور الآمن للطريق وبيان قواعد المرور لزيادة الوعي المروري لدى أبنائنا الطلبة، ووقايتهم من الحوادث المرورية، خصوصا حوادث الدهس، كما تم توزيع بروشورات وبوسترات توعوية على الطلبة.

كما نظم مركز شباب عي يوما تطوعيا لقطف ثمار الزيتون، بمشاركة عدد من أعضاء المركز بهدف تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب.

--(بترا)

ع ج/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 22:14:40