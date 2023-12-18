أنشطة شبابية في الكرك خدمة لشباب المحافظة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 18 كانون الأول (بترا)- نظمت المراكز الشبابية في الكرك عددا من الأنشطة والفعاليات، شارك فيها عدد من طلاب المدارس ضمن برنامج الناشط الشبابي الذي يستهدف تفعيل دور المراكز الشبابية من خلال المتطوعين طيلة العام.
وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في المديرية، الدكتورة ثروت المعاقبة، إن الفاعليات الشبابية شملت مختلف الفئات العمرية وتوزعت على مختلف مناطق المحافظة وبإشراف نخبة من المدربين المختصين.
ونظم مركز شباب وشابات وادي الكرك جلسة حوارية بعنوان: "دور وزارة الشباب في تنمية مهارات الشباب"، بمشاركه 15 طالبة، تحدثت خلالها المتطوعة روان التخاينة، حول أهمية ودور وزارة الشباب في تنمية مهارات الشباب وتطوير معارفهم من خلال المراكز الشبابية.
ونظم مركز شابات أدر ورشة بعنوان: "التنمر في المدارس" بمشاركة 40 طالبة بالتعاون مع مدرسة الثنية الأساسية، تحدثت خلالها بشرى الذنيبات حول مفهوم التنمر وأسبابه وأشكاله وآثاره على الفرد والمجتمع وكيفية علاجه.
كما نظم مركز شابات مؤاب بالتعاون مع المعهد المروري ورشة توعوية بعنوان: "السلامة المرورية"، بمشاركة 68 طالبة، تحدثت خلالها النقيب لينا الشرفاء حول مخاطر عبور الشارع من غير الأماكن المخصصة له، وكيفية العبور الآمن للطريق وبيان قواعد المرور لزيادة الوعي المروري لدى أبنائنا الطلبة، ووقايتهم من الحوادث المرورية، خصوصا حوادث الدهس، كما تم توزيع بروشورات وبوسترات توعوية على الطلبة.
كما نظم مركز شباب عي يوما تطوعيا لقطف ثمار الزيتون، بمشاركة عدد من أعضاء المركز بهدف تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب.
--(بترا)
ع ج/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 22:14:40
MENAFN18122023000117011021ID1107620101
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