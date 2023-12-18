إطلاق برنامج التدريب لغايات التشغيل وبناء القدرات في قرية أم صيحون

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 18 كانون الأول (بترا)- أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برنامجا تدريبيا يستهدف المجتمع المحلي في قرية أم صيحون لفئة الشباب والشابات على وجه الخصوص، وذلك في مجالات مهنية وحرفية لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وافتتحت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، اليوم الاثنين، البرنامج بدورة تدريبية تحت عنوان: "تهديب الشماغ العربي للقطاع النسائي في أم صيحون" تأهيلاً لدمجهم في سوق العمل.

وشارك في الورشة 25 سيدة، فيما كان العدد المتقدم لها نحو 60 سيدة من أبناء أم صيحون.

وسيتم منح المشاركين في هذا البرنامج شهادات علمية معتمدة تؤهلهم لبدء مشاريعهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الشركاء و الجهات ذات العلاقة.

--(بترا)





دط/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 22:02:10