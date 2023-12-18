Tuesday, 19 December 2023 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق برنامج التدريب لغايات التشغيل وبناء القدرات في قرية أم صيحون

12/18/2023 2:32:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 18 كانون الأول (بترا)- أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برنامجا تدريبيا يستهدف المجتمع المحلي في قرية أم صيحون لفئة الشباب والشابات على وجه الخصوص، وذلك في مجالات مهنية وحرفية لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وافتتحت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، اليوم الاثنين، البرنامج بدورة تدريبية تحت عنوان: "تهديب الشماغ العربي للقطاع النسائي في أم صيحون" تأهيلاً لدمجهم في سوق العمل.

وشارك في الورشة 25 سيدة، فيما كان العدد المتقدم لها نحو 60 سيدة من أبناء أم صيحون.

وسيتم منح المشاركين في هذا البرنامج شهادات علمية معتمدة تؤهلهم لبدء مشاريعهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الشركاء و الجهات ذات العلاقة.

--(بترا)


دط/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 22:02:10

MENAFN18122023000117011021ID1107620100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث