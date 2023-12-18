إطلاق برنامج التدريب لغايات التشغيل وبناء القدرات في قرية أم صيحون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 18 كانون الأول (بترا)- أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برنامجا تدريبيا يستهدف المجتمع المحلي في قرية أم صيحون لفئة الشباب والشابات على وجه الخصوص، وذلك في مجالات مهنية وحرفية لتأهيلهم لدخول سوق العمل.
وافتتحت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، اليوم الاثنين، البرنامج بدورة تدريبية تحت عنوان: "تهديب الشماغ العربي للقطاع النسائي في أم صيحون" تأهيلاً لدمجهم في سوق العمل.
وشارك في الورشة 25 سيدة، فيما كان العدد المتقدم لها نحو 60 سيدة من أبناء أم صيحون.
وسيتم منح المشاركين في هذا البرنامج شهادات علمية معتمدة تؤهلهم لبدء مشاريعهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الشركاء و الجهات ذات العلاقة.
--(بترا)
دط/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 22:02:10
MENAFN18122023000117011021ID1107620100
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