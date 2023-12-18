سوناك: الحرب قتلت عددا كبيرا من المدنيين ولا أحد يريد للصراع أن يطول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 كانون الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن "عدداً كبيرا جداً من أرواح المدنيين فقدت في الحرب بين إسرائيل وحماس، وإن أحدا لا يريد رؤية هذا الصراع يستمر يوما أطول مما ينبغي".
ونقلت هيئة "البي بي سي" اليوم الاثنين عن سوناك في حديثه للصحفيين في اسكتلندا، "من الواضح أن أرواحا كثيرة جدا من المدنيين قد فُقدت، وأن حكومته كانت متسقة في الدعوة إلى مثل هذه الهدنة التي يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ونواصل إدخال مزيد من المساعدات".
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه "بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها بعد هجمات تشرين الأول، إلا أنه يجب عليها أن تفعل ذلك بما يتوافق مع القانون الإنساني".
وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة البريطانية كانت كثفت دعواتها إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 22:00:13
MENAFN18122023000117011021ID1107620099
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