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سوناك: الحرب قتلت عددا كبيرا من المدنيين ولا أحد يريد للصراع أن يطول

12/18/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 18 كانون الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن "عدداً كبيرا جداً من أرواح المدنيين فقدت في الحرب بين إسرائيل وحماس، وإن أحدا لا يريد رؤية هذا الصراع يستمر يوما أطول مما ينبغي".
ونقلت هيئة "البي بي سي" اليوم الاثنين عن سوناك في حديثه للصحفيين في اسكتلندا، "من الواضح أن أرواحا كثيرة جدا من المدنيين قد فُقدت، وأن حكومته كانت متسقة في الدعوة إلى مثل هذه الهدنة التي يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ونواصل إدخال مزيد من المساعدات".
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه "بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها بعد هجمات تشرين الأول، إلا أنه يجب عليها أن تفعل ذلك بما يتوافق مع القانون الإنساني".
وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة البريطانية كانت كثفت دعواتها إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 22:00:13

MENAFN18122023000117011021ID1107620099

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