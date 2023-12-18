نماء ينظّم حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول(بترا)- شهد مقر حزب نماء إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ للتبرع بالدم لمصابي قطاع غزة، بعد الحملة التي نظمها اليوم الاثنين بالتعاون مع "بنك الدم الأردني"، وبالتنسيق مع "وزارة الصحة"؛ وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة سهاد القصاب؛ وذلك تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار إرسال المساعدات الأردنية الإنسانية، والمواد الغذائية، والعلاجية، والكوادر الطبية؛ تخفيفًا من حدة أحداث العنف الإسرائيلي، والتي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

ودعا الأمين العام لـحزب نماء الدكتور محمد الرواشدة، الجميع للمشاركة بهذا الواجب الإنساني؛ مؤكدًا ضرورة أن تتقدم جميع الدول، والمنظمات الإقليمية، والدولية بمساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه، واستجابةً لمعاناته؛ نتيجة القصف الإسرائيلي الوحشي والمتواصل على القطاع.

--(بترا)

ن ن/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 21:55:53