نماء ينظّم حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول(بترا)- شهد مقر حزب نماء إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ للتبرع بالدم لمصابي قطاع غزة، بعد الحملة التي نظمها اليوم الاثنين بالتعاون مع "بنك الدم الأردني"، وبالتنسيق مع "وزارة الصحة"؛ وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة سهاد القصاب؛ وذلك تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين.
جاء ذلك بالتزامن مع استمرار إرسال المساعدات الأردنية الإنسانية، والمواد الغذائية، والعلاجية، والكوادر الطبية؛ تخفيفًا من حدة أحداث العنف الإسرائيلي، والتي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا والمصابين.
ودعا الأمين العام لـحزب نماء الدكتور محمد الرواشدة، الجميع للمشاركة بهذا الواجب الإنساني؛ مؤكدًا ضرورة أن تتقدم جميع الدول، والمنظمات الإقليمية، والدولية بمساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه، واستجابةً لمعاناته؛ نتيجة القصف الإسرائيلي الوحشي والمتواصل على القطاع.
--(بترا)
ن ن/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:55:53
MENAFN18122023000117011021ID1107620098
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