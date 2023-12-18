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الملك يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

12/18/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول(بترا)- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول تشارلز براون.
وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، والأوضاع في المنطقة.
وأكد جلالته على الدور المهم للولايات المتحدة في الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
18/12/2023 21:58:16

MENAFN18122023000117011021ID1107620097

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