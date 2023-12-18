الأردن يشارك في جلسة إطلاق الرؤية العربية 2045

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، في جلسة نقاشية نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" تحت عنوان "اطلاق الرؤية العربية 2045"، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكدت بني مصطفى أن ما طرحته الرؤية العربية 2045 من مشاريع استراتيجية يشكل خارطة طريق للمنطقة العربية في سبيل تحقيق الرؤية المستقبلية الواضحة، مثمنة جهود جامعة الدول العربية والاسكوا في إعدادها.

وأِشارت إلى أنه لا يمكن التطرق لأي خارطة طريق أو خطط أو رؤية مستقبلية بمعزل عن القضية الفلسطينية وسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت إلى الأركان الستة التي تتضمنها الرؤية متمثلة بالأمن والأمان، العدل والعدالة، الابتكار والابداع، الازدهار والتنمية المستدامة، والتنوع والحيوية، والتجدد الثقافي والحضاري، مبينة أهميتها في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التنمية أهمية الالتفات للعدالة الاجتماعية والاقتصادية وأولويات الحماية الاجتماعية وطرح المبادرات لتمكين الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

وتطرقت إلى الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في مسارات التحديث الثلاثة وأهمية تشبيكها مع الحماية الاجتماعية.

ولفتت إلى أهمية تسليط الضوء بشكل أوسع على تأثير اللاجئين على بلدانهم والبلدان المجاورة والمجتمعات المستضيفة.

وشددت على ضرورة مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن قانون التنمية الاجتماعية في الأردن ينظر الى تأطير ومأسسة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أهمية أن يكون المركز العربي للدراسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد، أحد المبادرات التنفيذية في تحقيق الغاية من هذه الرؤية، مشيرة إلى أن الرؤية العربية تضمنت مقترحات بشأن انشاء آليات عمل عربية مشتركة جديدة ضمن مبادراتها ومشاريعها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

يشار إلى أن الجلسة النقاشية افتتحت بكلمات لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمينة التنفيذية لمنظمة الإسكوا رولا دشتي، أكدت أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يمثل الفرصة المناسبة لإطلاق الرؤية العربية 2045، والتي تمثل طموحا عربيا استراتيجيا يؤثر بفاعلية على الصعيد الدولي، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والنمو الاقتصادي.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 21:42:59