الأردن يشارك في جلسة إطلاق الرؤية العربية 2045

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، في جلسة نقاشية نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" تحت عنوان "اطلاق الرؤية العربية 2045"، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكدت بني مصطفى أن ما طرحته الرؤية العربية 2045 من مشاريع استراتيجية يشكل خارطة طريق للمنطقة العربية في سبيل تحقيق الرؤية المستقبلية الواضحة، مثمنة جهود جامعة الدول العربية والاسكوا في إعدادها.
وأِشارت إلى أنه لا يمكن التطرق لأي خارطة طريق أو خطط أو رؤية مستقبلية بمعزل عن القضية الفلسطينية وسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت إلى الأركان الستة التي تتضمنها الرؤية متمثلة بالأمن والأمان، العدل والعدالة، الابتكار والابداع، الازدهار والتنمية المستدامة، والتنوع والحيوية، والتجدد الثقافي والحضاري، مبينة أهميتها في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية أهمية الالتفات للعدالة الاجتماعية والاقتصادية وأولويات الحماية الاجتماعية وطرح المبادرات لتمكين الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وتطرقت إلى الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في مسارات التحديث الثلاثة وأهمية تشبيكها مع الحماية الاجتماعية.
ولفتت إلى أهمية تسليط الضوء بشكل أوسع على تأثير اللاجئين على بلدانهم والبلدان المجاورة والمجتمعات المستضيفة.
وشددت على ضرورة مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن قانون التنمية الاجتماعية في الأردن ينظر الى تأطير ومأسسة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية أن يكون المركز العربي للدراسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد، أحد المبادرات التنفيذية في تحقيق الغاية من هذه الرؤية، مشيرة إلى أن الرؤية العربية تضمنت مقترحات بشأن انشاء آليات عمل عربية مشتركة جديدة ضمن مبادراتها ومشاريعها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
يشار إلى أن الجلسة النقاشية افتتحت بكلمات لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمينة التنفيذية لمنظمة الإسكوا رولا دشتي، أكدت أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يمثل الفرصة المناسبة لإطلاق الرؤية العربية 2045، والتي تمثل طموحا عربيا استراتيجيا يؤثر بفاعلية على الصعيد الدولي، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والنمو الاقتصادي.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:42:59
MENAFN18122023000117011021ID1107620095
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