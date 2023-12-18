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زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف مستدام لإطلاق النار

12/18/2023 2:32:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 18 كانون الأول (بترا)- انضم زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، إلى الدعوات ‏المطالبة بوقف مستدام لإطلاق النار.
ونقلت هيئة "البي بي سي"، اليوم الاثنين، عن ستارمر قوله "من الواضح أن "وقفا مستداما لإطلاق النار هو المطلوب"، ويجب على الجانبين العودة ‏إلى وضع مثل الهدنة التي استمرت أسبوعًا في الشهر الماضي. ‏
وأضاف أن هذه الهدنة المرجوة ستسمح بتحرير الرهائن المتبقين ودخول المساعدات، معتبرا ذلك بمثابة خطوة أولى نحو عملية حل الدولتين، باعتبارها السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة.‏
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:40:12

MENAFN18122023000117011021ID1107620094

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