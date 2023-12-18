زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف مستدام لإطلاق النار

زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف مستدام لإطلاق النار
التاريخ
12/18/2023 2:32:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 كانون الأول (بترا)- انضم زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، إلى الدعوات المطالبة بوقف مستدام لإطلاق النار.
ونقلت هيئة "البي بي سي"، اليوم الاثنين، عن ستارمر قوله "من الواضح أن "وقفا مستداما لإطلاق النار هو المطلوب"، ويجب على الجانبين العودة إلى وضع مثل الهدنة التي استمرت أسبوعًا في الشهر الماضي.
وأضاف أن هذه الهدنة المرجوة ستسمح بتحرير الرهائن المتبقين ودخول المساعدات، معتبرا ذلك بمثابة خطوة أولى نحو عملية حل الدولتين، باعتبارها السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:40:12
MENAFN18122023000117011021ID1107620094
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