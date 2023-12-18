إربد: ندوة تناقش أثر العدوان الإسرائيلي على غزة وانعكاسه على الاقتصاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 كانون الأول (بترا)- افتتح رئيس جامعة جدارا، بالوكالة الدكتور حابس الزبون، اليوم الاثنين، فعاليات ندوة بعنوان: "أثر العدوان الإسرائيلي على غزة وإنعكاسه على الاقتصاد الوطني"، والتي نظمتها كلية الأعمال بالجامعة.

وأكد الزبون، في كلمة له خلال الافتتاح، أهمية عقد مثل هذه الندوة المهمة في ظل ما تشهدة غزة من عدوان إجرامي بشع، وأثر هذه الحرب على الاقتصاد الوطني، إضافة للحديث عن دور الأردن قيادة وحكومة وشعباً في دعم صمود الأهل في قطاع غزة.

وثمن الزبون الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف هذه الحرب الشرسة ودعم صمود الأهل في القطاع، ومدهم بالدعم الغذائي والطبي.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان: "لا شك أن العدوان سيترك العديد من التداعيات والآثار السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، ومنها الصناعية والتجارية والسياحية وعلى معدلات الاستثمار"، مشيرا إلى توقف التبادل التجاري جراء إغلاق المعابر أو التضييق عليها مما يؤدي إلى خسائر على الصادرات الأردنية للسوق الفلسطيني، وارتفاع أجور الشحن العالمية نتيجة توقف بعض شركات الشحن ومنعها من المرور عن طريق البحر الأحمر.

كما تحدث مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات عن مخاطر استمرار الحرب على قطاع غزة وعلى مسيرة حركة الصناعة الأردنية وفي المنطقة، موضحا حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية التنموية، ومقدما شرحا وافيا عن مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد ودورها الكبير في التشغيل والاستثمار والصادرات المنوعة.

وقدم مدير البنك المركزي فرع إربد سليمان الهواري شرحا مفصلاً عن السياسة النقدية للمملكة الأردنية الهاشمية، ودور البنك في الحفاظ على إستقرار الدينار الأردني حتى في ظل الظروف الصعبة التي تمر على المنطقة، وذلك نتيجة الحرب الشرسة على قطاع غزة وفلسطين.

كما أكد المتحدثون أن الأردن بقيادته الحكيمة سيتجاوز هذه الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني كما تجاوز مراحل أصعب من ذلك والتي مرت على المملكة وعلى المنطقة بشكل عام.

من جهته، أشار عميد كلية الأعمال الدكتور محمد المومني الذي تولى إدارة الندوة، إلى أن هذه الندوة تأتي تجسيداً للدور الذي تقوم به جامعة جدارا للتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، واستضافة أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، مبينا الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على اقتصادنا الوطني.

--(بترا)





ع ع/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 21:38:03