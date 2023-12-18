إربد: ندوة تناقش أثر العدوان الإسرائيلي على غزة وانعكاسه على الاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 كانون الأول (بترا)- افتتح رئيس جامعة جدارا، بالوكالة الدكتور حابس الزبون، اليوم الاثنين، فعاليات ندوة بعنوان: "أثر العدوان الإسرائيلي على غزة وإنعكاسه على الاقتصاد الوطني"، والتي نظمتها كلية الأعمال بالجامعة.
وأكد الزبون، في كلمة له خلال الافتتاح، أهمية عقد مثل هذه الندوة المهمة في ظل ما تشهدة غزة من عدوان إجرامي بشع، وأثر هذه الحرب على الاقتصاد الوطني، إضافة للحديث عن دور الأردن قيادة وحكومة وشعباً في دعم صمود الأهل في قطاع غزة.
وثمن الزبون الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف هذه الحرب الشرسة ودعم صمود الأهل في القطاع، ومدهم بالدعم الغذائي والطبي.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان: "لا شك أن العدوان سيترك العديد من التداعيات والآثار السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، ومنها الصناعية والتجارية والسياحية وعلى معدلات الاستثمار"، مشيرا إلى توقف التبادل التجاري جراء إغلاق المعابر أو التضييق عليها مما يؤدي إلى خسائر على الصادرات الأردنية للسوق الفلسطيني، وارتفاع أجور الشحن العالمية نتيجة توقف بعض شركات الشحن ومنعها من المرور عن طريق البحر الأحمر.
كما تحدث مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات عن مخاطر استمرار الحرب على قطاع غزة وعلى مسيرة حركة الصناعة الأردنية وفي المنطقة، موضحا حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية التنموية، ومقدما شرحا وافيا عن مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد ودورها الكبير في التشغيل والاستثمار والصادرات المنوعة.
وقدم مدير البنك المركزي فرع إربد سليمان الهواري شرحا مفصلاً عن السياسة النقدية للمملكة الأردنية الهاشمية، ودور البنك في الحفاظ على إستقرار الدينار الأردني حتى في ظل الظروف الصعبة التي تمر على المنطقة، وذلك نتيجة الحرب الشرسة على قطاع غزة وفلسطين.
كما أكد المتحدثون أن الأردن بقيادته الحكيمة سيتجاوز هذه الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني كما تجاوز مراحل أصعب من ذلك والتي مرت على المملكة وعلى المنطقة بشكل عام.
من جهته، أشار عميد كلية الأعمال الدكتور محمد المومني الذي تولى إدارة الندوة، إلى أن هذه الندوة تأتي تجسيداً للدور الذي تقوم به جامعة جدارا للتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، واستضافة أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، مبينا الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على اقتصادنا الوطني.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:38:03
MENAFN18122023000117011021ID1107620092
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