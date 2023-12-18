روسيا: تأميم ممتلكات تعود لشخصيات اعتبارية في شبه جزيرة القرم

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 18 كانون الأول (بترا)-أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تأميم ممتلكات توجد في شبه الجزيرة، التي تسيطر عليها روسيا، تعود لأكثر من 77 فردا وكيانا قانونيا يعملون لصالح أوكرانيا.

وقال رئيس مجلس الدولة في شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف: إنه "جرى تأميم ممتلكات لأكثر من 77 شخصا تعود لأفراد وشخصيات اعتبارية يقومون بأنشطة تخريبية ضد روسيا".

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 21:35:28