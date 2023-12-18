روسيا: تأميم ممتلكات تعود لشخصيات اعتبارية في شبه جزيرة القرم

روسيا: تأميم ممتلكات تعود لشخصيات اعتبارية في شبه جزيرة القرم
التاريخ
12/18/2023 2:32:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 18 كانون الأول (بترا)-أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تأميم ممتلكات توجد في شبه الجزيرة، التي تسيطر عليها روسيا، تعود لأكثر من 77 فردا وكيانا قانونيا يعملون لصالح أوكرانيا.
وقال رئيس مجلس الدولة في شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف: إنه "جرى تأميم ممتلكات لأكثر من 77 شخصا تعود لأفراد وشخصيات اعتبارية يقومون بأنشطة تخريبية ضد روسيا".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:35:28
MENAFN18122023000117011021ID1107620091
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