منتدى الجياد بإربد ينظم فعاليات فلسطين في الأدب المحكي والزجل

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 كانون الأول (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في نادي الفنانين بإربد وضمن برنامج نصرة غزة مساء أمس، فعاليات فلسطين في الأدب المحكي والزجل، بحضور رئيس المنتدى الأديب سامر المعاني وثلة من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين.

وخلال اللقاء الذي أداره الدكتور سلطان الخضور، جرى الحديث عن مفاهيم الأدب المحكي والشعر النبطي والزجل، إضافة إلى دور الأردن قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف مع الأشقاء في فلسطين، وعن صور الجرائم التي تقع بحق الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة.

كما قدم الدكتور الخضور السيرة الذاتية للمشاركين، موضحا دور وأسلوب كل منهم في المشهد الثقافي الأردني، إضافة إلى نضوج وجودة العمل والأنشطة الثقافية المنوعة التي ينظمها منتدى الجياد.

واشتملت فعاليات اللقاء على قراءة مجموعة من القصائد الشعرية في الأدب المحكي والشعر النبطي قدمها الشاعر محمد أبو عوني الطورة، حيث قرأ قصائد عن الوحدة بين الأردن وفلسطن وعن صمود الأهل في غزة، ليبدع ويحلق في فضاء الحرف حين استذكر يوم السابع من أكتوبر الذي حطم فكرة الجيش الذي لا يقهر، مثلما قرأ قصائد تحدثت عن المكان والإنسان الأردني والفلسطيني.

من جهته، تحدث الأديب والشاعر حسن ناجي، عن أصل أدب الزجل ومؤشرات نشأته، مبينا أنه فن أدبي ولد وبقي في بلاد الشام ويحمل جميع أغراض ودروب الشعر، كما قرأ منوعات من أدب الزجل التي تحدثت عن الأوضاع في فلسطين وغزة، وقصيدة مطولة أهداها إلى الأردن.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 21:33:58