شهيدان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على دير البلح

شهيدان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على دير البلح
التاريخ
12/18/2023 2:32:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، إن غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة أدت لسقوط شهيدين وعدد من المصابين.
وأفادت وسائل الإعلام بوقوع إصابات في صفوف العاملين في الدفاع المدني جراء قصف إسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأضافت أن طائرة إسرائيلية استهدفت طواقم الدفاع المدني قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:16:32
MENAFN18122023000117011021ID1107620089
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