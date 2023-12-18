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شهيدان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على دير البلح

12/18/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، إن غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة أدت لسقوط شهيدين وعدد من المصابين.
وأفادت وسائل الإعلام بوقوع إصابات في صفوف العاملين في الدفاع المدني جراء قصف إسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأضافت أن طائرة إسرائيلية استهدفت طواقم الدفاع المدني قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:16:32

MENAFN18122023000117011021ID1107620089

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