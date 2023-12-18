منتدى التواصل الحكومي يناقش واقع التعليم في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)





عمان 18كانون الأول (بترا)- أكد منتدون أهمية تعزيز وتطوير قطاع التعليم، والوقوف على أبرز المعيقات التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة حالة الأردن في الاختبارات الدولية.

جاء ذلك خلال أولى اللقاءات التي يستضيفها "منتدى التواصل الحكومي" الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة.

وقال الدكتور محافظة إن الوزارة عملت على عدد من الإجراءات التي من شأنها إصلاح وتطوير واقع التعليم في الأردن.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت العديد من برامج تطوير وتأهيل المعلمين أثناء وقبل الخدمة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الاكتظاظ في الغرف الصفية في عدد من مدارس المملكة.

وأوضح أن جائحة كورونا ساهمت في تراجع التعليم من خلال طول فترة تعطيل الطلبة عن المدارس والتي تحاول الوزارة تقليص الفجوة التي حدثت من خلال برامج الفاقد التعليمي.

وحول واقع نتائج الاختبارات الدولية التي شاركت فيها عدد من المدارس، أشار إلى الاختبارات التي عقدت مخصصة للدولة الصناعية المتقدمة وهناك الكثير من دول العالم لم تشارك.

وعرض محافظة عددا من أبرز أسباب تراجع نتائج الأردن في الاختبارات الدولية والتي كان عدد منها يتعلق بالامتحان ومدة عقده والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أننا عملنا على معالجة الخلل قبل إعلان النتائج ونحاجة إلى وقت من الزمن مع كل الإجراءات حتى نرى الأثر على أرض الواقع.

من جهته، قال الوزير المبيضين في مستهل اللقاء إن وزارة الاتصال الحكومي تطلق منتدى التواصل الحكومي الذي يستضيف المسؤولين وأصحاب الاختصاص مع المجتمع ووسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة التي تشغلهم.

وأشار إلى أن أولى لقاءات المنتدى ستناقش "حالة الأردن في الاختبارات الدولية"؛ نظرًا لأهمية التعليم في المملكة والذي يرسم مستقبل أبنائنا والأجيال المقبلة، لافتًا إلى دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم.

وقال المبيضين في هذا الصدد" في زمن الحرب على تهريب المخدرات وما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة من تضحيات وجهود في الحفاظ على أمن وسلامة الأردن، لابُد مقابله من بذل كل الجهود للحفاظ على منظومة التربية والتعليم التي ترتقي بالمجتمع وتحصّن أفراده من الآفات والأفكار الهدامة".

وأشاد بدور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في تقييم ودراسة نتائج الأردن في الاختبارات الدولية، ووضع وزارة التربية والتعليم في صورة هذه النتائج، بغية إحداث تغيير يسهم في تحسين نتائج المملكة مستقبلا.

من جانبه، عرض الدكتور عبابنة نتائج الامتحانات في المباحث الرئيسية التي شارك فيها الاردن.

وقال إن النتائج أظهرت تراجعًا في متوسط أداء طلبة 58 دولة ونظامًا تربويا في مجال الرياضيات، بما في ذلك الأردن، مقارنةً بنتائج عام 2018، وذلك من أصل 73 دولة شاركت في دورة 2018.

وبلغ متوسط أداء طلبة الأردن 361 درجة، بتراجع مقداره 39 درجة مقارنةً بمتوسط أداء الطلبة في 2018.

وأشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يعكف على إعداد التقرير الوطني لأداء طلبتنا، الذي سيتضمن تحليلًا مُعمَّقًا للتعرُّف على أسباب التراجع في المباحث الثلاثة.

وفي ضوء ذلك، ستُقدَّم مُذكّرة سياسات لوزير التربية والتعليم والسلطات التعليمية المشاركة.

وتعد دراسة البيزا من أشمل الدراسات الدولية وأكثرها قوة في تقييم فاعلية النظم التربوية، وقد شارك في هذه الدورة 81 دولةً ونظامًا تربويا من مختلف قارات العالم، وتقدم للاختبار نحو 690,000 طالب وطالبة في سنّ الخامسة عشرة، منهم قرابة 8500 طالب وطالبة من الأردن.

--(بترا)





ع س/ب ع/ هـ ح

18/12/2023 21:15:01



