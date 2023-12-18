منتدى التواصل الحكومي يناقش واقع التعليم في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18كانون الأول (بترا)- أكد منتدون أهمية تعزيز وتطوير قطاع التعليم، والوقوف على أبرز المعيقات التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة حالة الأردن في الاختبارات الدولية.
جاء ذلك خلال أولى اللقاءات التي يستضيفها "منتدى التواصل الحكومي" الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة.
وقال الدكتور محافظة إن الوزارة عملت على عدد من الإجراءات التي من شأنها إصلاح وتطوير واقع التعليم في الأردن.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت العديد من برامج تطوير وتأهيل المعلمين أثناء وقبل الخدمة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الاكتظاظ في الغرف الصفية في عدد من مدارس المملكة.
وأوضح أن جائحة كورونا ساهمت في تراجع التعليم من خلال طول فترة تعطيل الطلبة عن المدارس والتي تحاول الوزارة تقليص الفجوة التي حدثت من خلال برامج الفاقد التعليمي.
وحول واقع نتائج الاختبارات الدولية التي شاركت فيها عدد من المدارس، أشار إلى الاختبارات التي عقدت مخصصة للدولة الصناعية المتقدمة وهناك الكثير من دول العالم لم تشارك.
وعرض محافظة عددا من أبرز أسباب تراجع نتائج الأردن في الاختبارات الدولية والتي كان عدد منها يتعلق بالامتحان ومدة عقده والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أننا عملنا على معالجة الخلل قبل إعلان النتائج ونحاجة إلى وقت من الزمن مع كل الإجراءات حتى نرى الأثر على أرض الواقع.
من جهته، قال الوزير المبيضين في مستهل اللقاء إن وزارة الاتصال الحكومي تطلق منتدى التواصل الحكومي الذي يستضيف المسؤولين وأصحاب الاختصاص مع المجتمع ووسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة التي تشغلهم.
وأشار إلى أن أولى لقاءات المنتدى ستناقش "حالة الأردن في الاختبارات الدولية"؛ نظرًا لأهمية التعليم في المملكة والذي يرسم مستقبل أبنائنا والأجيال المقبلة، لافتًا إلى دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم.
وقال المبيضين في هذا الصدد" في زمن الحرب على تهريب المخدرات وما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة من تضحيات وجهود في الحفاظ على أمن وسلامة الأردن، لابُد مقابله من بذل كل الجهود للحفاظ على منظومة التربية والتعليم التي ترتقي بالمجتمع وتحصّن أفراده من الآفات والأفكار الهدامة".
وأشاد بدور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في تقييم ودراسة نتائج الأردن في الاختبارات الدولية، ووضع وزارة التربية والتعليم في صورة هذه النتائج، بغية إحداث تغيير يسهم في تحسين نتائج المملكة مستقبلا.
من جانبه، عرض الدكتور عبابنة نتائج الامتحانات في المباحث الرئيسية التي شارك فيها الاردن.
وقال إن النتائج أظهرت تراجعًا في متوسط أداء طلبة 58 دولة ونظامًا تربويا في مجال الرياضيات، بما في ذلك الأردن، مقارنةً بنتائج عام 2018، وذلك من أصل 73 دولة شاركت في دورة 2018.
وبلغ متوسط أداء طلبة الأردن 361 درجة، بتراجع مقداره 39 درجة مقارنةً بمتوسط أداء الطلبة في 2018.
وأشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يعكف على إعداد التقرير الوطني لأداء طلبتنا، الذي سيتضمن تحليلًا مُعمَّقًا للتعرُّف على أسباب التراجع في المباحث الثلاثة.
وفي ضوء ذلك، ستُقدَّم مُذكّرة سياسات لوزير التربية والتعليم والسلطات التعليمية المشاركة.
وتعد دراسة البيزا من أشمل الدراسات الدولية وأكثرها قوة في تقييم فاعلية النظم التربوية، وقد شارك في هذه الدورة 81 دولةً ونظامًا تربويا من مختلف قارات العالم، وتقدم للاختبار نحو 690,000 طالب وطالبة في سنّ الخامسة عشرة، منهم قرابة 8500 طالب وطالبة من الأردن.
--(بترا)
ع س/ب ع/ هـ ح
18/12/2023 21:15:01
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