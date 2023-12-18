منظمة إنقاذ الطفولة تطلق حملة اوقفوا الحرب الان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا) - اطلق المكتب الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمان، حملة اوقفوا الحرب الان، من خلال إضاءة واجهة فندق لو رويال، بعبارات "وقف إطلاق النار الآن" و"أوقفوا الحرب على الأطفال"

واوضحت المنظمةإن إضاءة هذا المعلم في العاصمة عمان هو جزء من مجموعة لأنشطة متعددة أطلقها تحالف واسع من المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية حول العالم والتي يصل عددها لنحو 800 منظمة في اليوم العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار والذي تمت الدعوة اليه في هذا اليوم 18 كانون الأول .

كما شهدت العديد من العواصم ودول العالم فعاليات لحث قادة العالم على الدفع نحو قرار فوري لوقف اطلاق النار. عبر إظهار قوة الصوت العالمي الجماعي لحماية الأرواح من الصراع المدمر في غزة.

والى جانب الفعاليات التي شهدتها العديد من دول العالم، أطلق التحالف حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #CeasefireNow بالإضافة الى العريضة الالكترونية والتي تم اطلاقها قبل أكثر من شهر وجمعت حتى الأن أكثر من 3.5 مليون.

وطالبت المنظمة قادة العالم باتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية للسلام وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث اصبح الوضع في غزة غير محتمل مع خسارة أكثر من 20 ألف روح منها نحو 8 الأف طفل.

وثمنت المنظمة موقف المملكة الأردنية الهاشمية وعملها الدؤوب وغير المنقطع للدفع نحو وقف إطلاق نار دائم، فضلا عن جهود المملكة الدبلوماسية للدفع نحو توفير التدخلات الانسانية وإدخال المساعدات الإنسانيةِ الفورية للقطاع.

--(بترا )

ل م/ ع ط

18/12/2023 20:58:56