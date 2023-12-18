منظمة إنقاذ الطفولة تطلق حملة اوقفوا الحرب الان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا) - اطلق المكتب الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمان، حملة اوقفوا الحرب الان، من خلال إضاءة واجهة فندق لو رويال، بعبارات "وقف إطلاق النار الآن" و"أوقفوا الحرب على الأطفال"
واوضحت المنظمةإن إضاءة هذا المعلم في العاصمة عمان هو جزء من مجموعة لأنشطة متعددة أطلقها تحالف واسع من المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية حول العالم والتي يصل عددها لنحو 800 منظمة في اليوم العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار والذي تمت الدعوة اليه في هذا اليوم 18 كانون الأول .
كما شهدت العديد من العواصم ودول العالم فعاليات لحث قادة العالم على الدفع نحو قرار فوري لوقف اطلاق النار. عبر إظهار قوة الصوت العالمي الجماعي لحماية الأرواح من الصراع المدمر في غزة.
والى جانب الفعاليات التي شهدتها العديد من دول العالم، أطلق التحالف حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #CeasefireNow بالإضافة الى العريضة الالكترونية والتي تم اطلاقها قبل أكثر من شهر وجمعت حتى الأن أكثر من 3.5 مليون.
وطالبت المنظمة قادة العالم باتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية للسلام وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث اصبح الوضع في غزة غير محتمل مع خسارة أكثر من 20 ألف روح منها نحو 8 الأف طفل.
وثمنت المنظمة موقف المملكة الأردنية الهاشمية وعملها الدؤوب وغير المنقطع للدفع نحو وقف إطلاق نار دائم، فضلا عن جهود المملكة الدبلوماسية للدفع نحو توفير التدخلات الانسانية وإدخال المساعدات الإنسانيةِ الفورية للقطاع.
--(بترا )
ل م/ ع ط
18/12/2023 20:58:56
MENAFN18122023000117011021ID1107620086
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