وزيرة الثقافة تبحث تعزيز التعاون بين الاردن والإيسيسكو في المجالات الثقافية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الاول(بترا)-بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال مشاركتها في الدورة الحادية عشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي الذي عقد في مقره بالرباط، سبل تعزيز التعاون بين الاردن ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في المجالات الثقافية، ودعم مشاركة المبدعين الشباب، ومشاركة المرأة وفتح قنوات التواصل مع العالم الاسلامي.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الاثنين أثنت النجار خلال لقائها اليوم مدير عام الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك على المنهج الذي تقوم به الإيسيسكو في تطوير الاستراتجيات، وقيم الريادة، مشيدة بما شهدته الإيسيسكو من تحولات وتطور كبير خلال السنوات الأربع الماضية، ومؤكدة أنها أصبحت منظمة قادرة على أن تزيد من ألق العالم الإسلامي الحضاري، وتعيد تموقعه في العالم بشكل يليق بما يمتلكه من إرث ثقافي كبير.

واقترحت النجار خلال اللقاء تطوير التعاون بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة الأردنية، خصوصا في مجالات حماية وتثمين التراث.

من جهته استعرض الدكتور المالك أبرز محاور الرؤية الجديدة والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة، القائمة على الانفتاح والشراكة مع الجميع لفائدة دول العالم الإسلامي والإنسانية بشكل عام.

وعرض أهم المبادرات والبرامج والمشروعات التي تقوم الإيسيسكو بتنفيذها، خصوصا في مجالات بناء قدرات الشباب في قطاعات التكنولوجيا والابتكار،وتشجيع الاستثمار في علوم الفضاء، وترسيخ قيم التعايش والسلام.

وأكد حرص الإيسيسكو على تعزيز التواصل مع الجهات المختصة في دولها الأعضاء والتعرف على احتياجاتها وأولوياتها، لوضع الخطط والبرامج التي تواكب هذه الاحتياجات، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمملكة الأردنية الهاشمية.

ودعا مدير عام الإيسيسكو وزيرة الثقافة إلى المشاركة الفكرية في إنتاجات مختبر الإيسيسكو الدولي للفكر والآداب والفنون "الثقافة من أجل إعادة التفكير في العالم"، الذي يعد منصة تضم نخبة من أبرز المبدعين والأعلام والأقلام من العلماء والباحثين والمثقفين من جميع أنحاء العالم.

--(بترا)

م ت/ع ط

18/12/2023 20:41:39