رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الباكستاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري المشترك وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة:" إن العلاقات الأردنية الباكستانية تشكل أنموذجاً يحتذى به لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات، ونتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجال الدفاع"، مؤكداً أن الأردن يتحمل المسؤولية والدور الرئيس في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار اللواء الركن الحنيطي، إلى أن الأردن يقف في وجه التحديات المعقدة والتهديدات الأمنية بما فيها مكافحة الإرهاب والتهريب المنظم والتسلل عبر الحدود، إضافةً إلى التحديات والتغيرات الإقليمية والدولية والاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار.
من جانبه أعرب الفريق أول ميرزا، عن امتنانه واعتزازه لدور جلالة الملك وموقفه السياسي والعسكري في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين في المنطقة، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة المشتركة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية حول الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بما يخص الاتفاقيات والتمارين والدورات، لتطوير القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيشين.
ودوّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية كلمة في سجل الزوار.
--(بترا)
ل م/ب ع/ ع ط
18/12/2023 20:29:41
MENAFN18122023000117011021ID1107620080
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