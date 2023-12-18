رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الباكستاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري المشترك وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة:" إن العلاقات الأردنية الباكستانية تشكل أنموذجاً يحتذى به لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات، ونتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجال الدفاع"، مؤكداً أن الأردن يتحمل المسؤولية والدور الرئيس في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار اللواء الركن الحنيطي، إلى أن الأردن يقف في وجه التحديات المعقدة والتهديدات الأمنية بما فيها مكافحة الإرهاب والتهريب المنظم والتسلل عبر الحدود، إضافةً إلى التحديات والتغيرات الإقليمية والدولية والاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار.

من جانبه أعرب الفريق أول ميرزا، عن امتنانه واعتزازه لدور جلالة الملك وموقفه السياسي والعسكري في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين في المنطقة، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة المشتركة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية حول الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بما يخص الاتفاقيات والتمارين والدورات، لتطوير القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيشين.

ودوّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية كلمة في سجل الزوار.

--(بترا)

ل م/ب ع/ ع ط

18/12/2023 20:29:41