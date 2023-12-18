الاحتلال يعتقل 46 صحفيا فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 كانون الأول (بترا)- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 46 صحفيا.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 32 صحفيا، من بينهم 19 جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بذريعة وجود "ملف سري"، فيما وجه الاحتلال لعدد آخر تهما تتعلق بما يسميه "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن عددا من الصحفيين تعرضوا للتحريض على صفحات تابعة للاحتلال، ومنهم من جرى اعتقاله لاحقا، كما حصل مع الصحفية سمية جوابرة التي اعتقلت وهي حامل في شهرها السابع، وأفرج عنها بشروط قاسية تستهدف عملها الصحفي، وفرض عليها الحبس المنزلي القائم حتى اليوم.

وقال نادي الأسير، إن المعتقل الصحفي الجريح معاذ عمارنة "36 عاما"، من بيت لحم، يواجه ظروفا صحية صعبة في سجن مجدو، جراء الإجراءات الانتقامية الممنهجة، وعمليات التعذيب التي فرضها الاحتلال على الأسرى والمعتقلين بشكل مضاعف وغير مسبوق.

وبين أن الصحفي عمارنة والمعتقل إداريا منذ منتصف تشرين الأول الماضي، تعرض لعمليات تنكيل وتعذيب كما جميع المعتقلين، ويعاني من صعوبة في الرؤية، وغباش في عينه اليمنى، في الوقت الذي يرفض فيه الاحتلال حتى اليوم السماح بإدخال عينه الزجاجية، ونظارته، بعد أن فقد إحدى عينيه في 2019 جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه خلال ممارسة عمله الصحفي.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن عمارنة يعاني من مرض السكري المزمن، والذي تفاقم في ظل تنفيذ إدارة السجون سياسة التجويع بحق الأسرى، كما ويعاني من نوبات ألم وصداع شديدة بسبب البرد القارس، مشيرا الى أنه ومنذ اعتقاله لم يتمكن من استبدال ملابسه بعد أن استولوا عليها وما تبقى له سوى ستره خفيفة لا تقيه من البرد القارس.

--(بترا)

م ف/ب ع/ ع ط

18/12/2023 20:11:58