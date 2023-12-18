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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 ضباط وجنود بمعارك شمال وجنوب غزة

12/18/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مقتل جنديين آخريين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه وبهذا العدد المعلن فقد ارتفع عدد قتلاه اليوم، إلى 7 ضباط وجنود.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
18/12/2023 20:03:13

MENAFN18122023000117011021ID1107620078

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