الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 ضباط وجنود بمعارك شمال وجنوب غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 ضباط وجنود بمعارك شمال وجنوب غزة
التاريخ
12/18/2023 2:31:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مقتل جنديين آخريين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه وبهذا العدد المعلن فقد ارتفع عدد قتلاه اليوم، إلى 7 ضباط وجنود.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
18/12/2023 20:03:13
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