الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 ضباط وجنود بمعارك شمال وجنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مقتل جنديين آخريين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه وبهذا العدد المعلن فقد ارتفع عدد قتلاه اليوم، إلى 7 ضباط وجنود.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

18/12/2023 20:03:13