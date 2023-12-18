صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 19453شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 19453 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19453 شهيدا، و 52286 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

--(بترا)





رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

18/12/2023 19:46:31