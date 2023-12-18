صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 19453شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 19453 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19453 شهيدا، و 52286 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
18/12/2023 19:46:31
MENAFN18122023000117011021ID1107620077
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