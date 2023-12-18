روسيا: بوتين يتقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

روسيا: بوتين يتقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
التاريخ
12/18/2023 2:31:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، عن تقديم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية لغايات ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في آذار المقبل.
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي اليوم، "إن الرئيس فلاديمير بوتين تقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية بغرض ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات في آذار المقبل".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
18/12/2023 19:44:55
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