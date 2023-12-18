روسيا: بوتين يتقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، عن تقديم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية لغايات ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في آذار المقبل.

وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي اليوم، "إن الرئيس فلاديمير بوتين تقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية بغرض ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات في آذار المقبل".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

18/12/2023 19:44:55