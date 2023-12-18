مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين هجمات الاحتلال على مستشفيات غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 كانون الأول (بترا)- أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية المتكررة، على المستشفيات في قطاع غزة.
وأكدت مؤسسات: حقوق الإنسان الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيان اليوم الاثنين، أن هجمات الاحتلال على المستشفيات تفتقر للضرورة، وأنها تستوجب التحقيق فيها كجرائم حرب.
وأكدت أن المستشفيات والمرافق الطبية هي أعيان مدنية تحظى بالحماية الخاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، مطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بجرائم الاحتلال، بما فيها الهجمات على المستشفيات، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وبالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
--(بترا)
ا ش/ ن ح/ ع ط
18/12/2023 19:33:10
MENAFN18122023000117011021ID1107620075
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