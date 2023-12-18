مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين هجمات الاحتلال على مستشفيات غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 كانون الأول (بترا)- أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية المتكررة، على المستشفيات في قطاع غزة.

وأكدت مؤسسات: حقوق الإنسان الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيان اليوم الاثنين، أن هجمات الاحتلال على المستشفيات تفتقر للضرورة، وأنها تستوجب التحقيق فيها كجرائم حرب.

وأكدت أن المستشفيات والمرافق الطبية هي أعيان مدنية تحظى بالحماية الخاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، مطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بجرائم الاحتلال، بما فيها الهجمات على المستشفيات، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وبالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

--(بترا)

ا ش/ ن ح/ ع ط

18/12/2023 19:33:10