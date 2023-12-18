Tuesday, 19 December 2023 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين هجمات الاحتلال على مستشفيات غزة

12/18/2023 2:31:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 18 كانون الأول (بترا)- أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية المتكررة، على المستشفيات في قطاع غزة.
وأكدت مؤسسات: حقوق الإنسان الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيان اليوم الاثنين، أن هجمات الاحتلال على المستشفيات تفتقر للضرورة، وأنها تستوجب التحقيق فيها كجرائم حرب.
وأكدت أن المستشفيات والمرافق الطبية هي أعيان مدنية تحظى بالحماية الخاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، مطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بجرائم الاحتلال، بما فيها الهجمات على المستشفيات، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وبالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
--(بترا)
ا ش/ ن ح/ ع ط
18/12/2023 19:33:10

MENAFN18122023000117011021ID1107620075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث