ندوة في اربد الجامعية حول تعزيز التبرع بالأعضاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 18 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية اربد الجامعية، بالتعاون مع قسم العلوم الصحية، اليوم الاثنين، ندوة حول تعزيز التبرع بالأعضاء تحت عنوان " من الآلام تولد الحياة " .
واكد عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، خلال افتتاح الندوة، أهمية تعزيز فكرة التبرع بالأعضاء وتعميقها في المجتمع بما يحقق التكافل بين المواطنين لتخفيف معاناة من هم بحاجة إلى أعضاء.
ودعا إلى أهمية توعية وتشجيع أفراد المجتمع وذوي المتوفين للتبرع بالأعضاء، لإنقاذ حياة إنسان آخر، ومنح الأمل في مستقبل أفضل .
بدورها عرضت أمين سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء، الدكتورة رانيا جبر، لدور الجمعية في تشجيع ثقافة التبرع وحث ذوي الأفراد الذين توفاهم الله على ذلك، داعية إلى بلورة جهود مشتركة بين الأطباء المختصين وعلماء ورجال الدين وقادة الرأي لإبراز أهمية التبرع بالأعضاء .
وأشارت إلى أن الجمعية تعمل من خلال برامجها المختلفة وحملاتها الإعلامية على تشجيع المواطنين للتبرع بالأعضاء ودعم البحوث العلمية، وإبراز نماذج حية تجسد أهمية التبرع .
وبينت جبر ، التشريعات الاردنية والفتاوى الشرعية الخاصة التي اجازت التبرع بالاعضاء وفق الضوابط القانونية والشرعية .
بدورها ، عرضت عضو الجمعية واستشاري زراعة الكلى الدكتورة كاتبة الربضي، للجوانب الطبية في مسألة التبرع بالأعضاء ودواعي وموانع التبرع ونسب النجاح في عمليات التبرع محلياً واقليمياً وعالمياً.
-- ( بترا )
أ غ / ن ح/ ع ط
18/12/2023 19:09:24
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