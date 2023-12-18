ندوة في اربد الجامعية حول تعزيز التبرع بالأعضاء

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 18 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية اربد الجامعية، بالتعاون مع قسم العلوم الصحية، اليوم الاثنين، ندوة حول تعزيز التبرع بالأعضاء تحت عنوان " من الآلام تولد الحياة " .

واكد عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، خلال افتتاح الندوة، أهمية تعزيز فكرة التبرع بالأعضاء وتعميقها في المجتمع بما يحقق التكافل بين المواطنين لتخفيف معاناة من هم بحاجة إلى أعضاء.

ودعا إلى أهمية توعية وتشجيع أفراد المجتمع وذوي المتوفين للتبرع بالأعضاء، لإنقاذ حياة إنسان آخر، ومنح الأمل في مستقبل أفضل .

بدورها عرضت أمين سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء، الدكتورة رانيا جبر، لدور الجمعية في تشجيع ثقافة التبرع وحث ذوي الأفراد الذين توفاهم الله على ذلك، داعية إلى بلورة جهود مشتركة بين الأطباء المختصين وعلماء ورجال الدين وقادة الرأي لإبراز أهمية التبرع بالأعضاء .

وأشارت إلى أن الجمعية تعمل من خلال برامجها المختلفة وحملاتها الإعلامية على تشجيع المواطنين للتبرع بالأعضاء ودعم البحوث العلمية، وإبراز نماذج حية تجسد أهمية التبرع .

وبينت جبر ، التشريعات الاردنية والفتاوى الشرعية الخاصة التي اجازت التبرع بالاعضاء وفق الضوابط القانونية والشرعية .

بدورها ، عرضت عضو الجمعية واستشاري زراعة الكلى الدكتورة كاتبة الربضي، للجوانب الطبية في مسألة التبرع بالأعضاء ودواعي وموانع التبرع ونسب النجاح في عمليات التبرع محلياً واقليمياً وعالمياً.

-- ( بترا )

أ غ / ن ح/ ع ط

18/12/2023 19:09:24